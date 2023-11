«Внедрение технологий ИИ уже приводит к революционным переменам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент России Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023, подчеркнул, что нужно существенно расширить подготовку кадров ученых-разработчиков. Такую задачу он поставил перед университетами — лидерами первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ, составленного Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Напомним, что ВШЭ вошла в лидерскую группу А+ рейтинга. О том, как готовят в Вышке ИИ-специалистов и какие планы у университета в этой области, «Вышке.Главное» рассказал декан факультета компьютерных наук ВШЭ Иван Аржанцев.

— Как отметил президент России, лидерами рейтинга вузов РФ, где готовят лучших специалистов по ИИ, стали НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО и др. За счет чего, на ваш взгляд, Вышке удалось достичь этого впечатляющего результата? — Я уверен, что результат достигнут благодаря изначально выбранной правильной стратегии. Это ориентация на передовые научные исследования, привлечение на факультет ведущих ученых и преподавателей, разработка актуальных образовательных программ, регулярное обновление читаемых курсов, активная работа с абитуриентами. А также постоянное взаимодействие с широким пулом индустриальных и академических партнеров, реализация онлайн-программ и программ дополнительного профессионального образования, вовлеченность в жизнь большого многопрофильного университета, системная работа c выпускниками и многое другое. Такой подход был разработан совместно с соорганизатором факультета компанией «Яндекс». Если говорить о конкретных результатах, я бы в первую очередь отметил три вещи. Во-первых, мы являемся лидерами в России по числу публикаций на конференциях уровня A* по рейтингу CORE. Это важный для компьютерных наук показатель, он подтверждает, что проводимые исследования соответствуют самым высоким мировым стандартам. Наряду с конференциями наши сотрудники публикуются в ведущих журналах, здесь хочется упомянуть недавнюю публикацию наших биоинформатиков в журнале Nature. Во-вторых, на последнем студенческом чемпионате мира по программированию ICPC наша команда показала лучший результат среди российских команд и получила бронзовую медаль. Наконец, уже несколько лет факультет лидирует по числу поступивших к нам победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в первую очередь по информатике и математике. Например, летом 2023 года на первый курс бакалавриата ФКН поступили 93 победителя и призера Всероса. — Расскажите, как сегодня устроено образование в сфере ИИ на факультете компьютерных наук. — Сейчас на факультете реализуется 5 бакалаврских и 10 магистерских программ, еще несколько программ мы готовим к открытию в будущем году. Наши флагманские программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» были открыты в Вышке до создания ФКН. Они традиционно пользуются успехом у самых сильных абитуриентов. В первые годы работы ФКН был открыт англоязычный бакалавриат «Прикладной анализ данных», на программе было уже несколько выпусков, прием растет с каждым годом. Три года назад мы открыли онлайн-бакалавриат «Компьютерные науки и анализ данных», а годом позже создали совместную с факультетом экономических наук образовательную программу «Экономика и анализ данных».

В основе всех бакалаврских программ лежит обучение фундаментальным дисциплинам, большое число практико-ориентированных курсов, правильно организованная проектная работа и регулярные стажировки и практики в партнерских организациях. Магистерские программы покрывают широкий спектр направлений современных компьютерных наук. Большинство программ реализуется совместно с партнерами: это магистерская программа со Сбером «Финансовые технологии и анализ данных», программа двух дипломов со Сколтехом «Математика машинного обучения», совместная программа с Институтом системного программирования РАН имени В.П. Иванникова «Системное программирование» и наша новая совместная с ГК «Самолет» магистратура «Анализ данных в девелопменте», совместные с «Яндексом» программы «Современные компьютерные науки» и англоязычная онлайн-магистратура “Master of Data Science”. Образовательные программы факультета очень востребованы, и мы стараемся предоставить доступ к качественному образованию как можно большему числу абитуриентов. Так, в 2023 году на первый курс бакалавриата ФКН поступили 929 студентов. Но возможности очных программ не безграничны, и одно из возможных решений этой проблемы — развитие онлайна. По итогам приемной кампании этого года к обучению на двух магистерских онлайн-программах ФКН приступило 424 магистранта. Это рекордное число. Также проблему помогает решить созданный в 2016 году Центр непрерывного образования ФКН. Здесь реализуются как открытые программы дополнительного профессионального образования, так и программы в области ИИ для корпоративных заказчиков. Тематика курсов включает языки программирования, математику для анализа данных, основы работы с данными, алгоритмы и структуры данных, промышленное программирование, более продвинутые сюжеты из машинного и глубинного обучения, работу с большими языковыми моделями и многое другое. Мы гордимся тем, что наших преподавателей приглашают для обучения руководителей и сотрудников ведущих финансовых организаций и индустриальных компаний, и мы готовы и дальше вносить свою лепту в цифровую трансформацию нашей страны. — Как ФКН сотрудничает с другими факультетами Вышки в части ИИ-образования или R&D-проектов? — Начиная с 2017 года в НИУ ВШЭ реализуется масштабный проект Data Culture. Цель проекта — расширить цифровые компетенции студентов всех направлений. За первые два года существования проекта курсы по работе с данными были включены во все образовательные программы бакалавриата московского кампуса Вышки. Также проект работает с магистерскими программами и аспирантскими школами, предлагает свою экспертизу вузам-партнерам. Для освоения достаточного уровня компетенций выделены три блока: цифровая грамотность, алгоритмическое мышление и программирование, анализ данных и методы ИИ. Каждая образовательная программа получает курсы, которые соответствуют ее специфике и изначальным требованиям. В последние годы для всех студентов университета организованы независимые экзамены по цифровым компетенциям, здесь применяются уникальные методики сравнения уровня знаний студентов, обучающихся на совершенно разных направлениях. Студентам других факультетов, которые хотели бы познакомиться с тематикой ИИ глубже, ФКН предлагает несколько майноров. В число наиболее востребованных среди студентов майноров регулярно входят «Интеллектуальный анализ данных» и «UX-дизайн». А тем временем проект Data Culture выходит на новый уровень. Речь идет о включении специалистов ФКН в команды, которые ведут фундаментальные исследования или выполняют прикладные разработки по широкому спектру социально-экономических и гуманитарных направлений. Разработка кастомизированных курсов и преподавание на других программах научили нас понимать друг друга, и вовлеченность в исследовательские проекты и R&D — это естественное продолжение такого понимания. Отдельно я хотел бы отметить сотрудничество с факультетом экономических наук. Помимо уже упомянутой совместной бакалаврской программы «Экономика и анализ данных», мы участвуем в преподавании на программах двух дипломов, которые ФЭН реализует совместно с Дальневосточным федеральным университетом и с Тюменским государственным университетом. — Насколько важно для Вышки партнерство с лидерами рынка в области ИИ-технологий? — Без таких партнерств современный факультет компьютерных наук просто не может существовать. Скажем, в каждом из модулей (а Вышка живет не семестрами, а модулями) у нас преподает от 80 до 100 «яндексоидов». Как правило, это молодые ребята, которые работают в компании над актуальными задачами, и общение с такими преподавателями приносит студентам огромную пользу и удовольствие. Традиционно активна базовая кафедра Сбера: коллеги преподают в бакалавриате и магистратуре, руководят курсовыми и дипломными проектами, регулярно выступают с обзорными лекциями, а совсем недавно провели самый большой в истории факультета хакатон более чем с 350 участниками. Индустриальным партнером программ по программной инженерии является фирма «1С», компании удается регулярно находить преподавателей на уникальные курсы по этому направлению. В последнее время мы много сотрудничаем с «Тинькофф» и с Центральным университетом, основные проекты сейчас находятся на стадии запуска. Этим летом была открыта базовая кафедра МТС, сотрудники компании уже включились в преподавание, сейчас мы договариваемся о реализации очень амбициозных планов.

Хотел бы отметить наших академических партнеров. На факультете уже много лет работают базовые кафедры Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, Института системного программирования имени В.П. Иванникова РАН. В этом году открыта базовая кафедра Математического института имени В.А. Стеклова РАН. Наряду с компьютерными науками сотрудники факультета проводят исследования во многих областях фундаментальной математики, заметный процент студентов заинтересован в этом направлении, и теперь у них будет больше возможностей для выбора темы и руководителя. — Какую роль для развития образования и R&D в сфере ИИ играет недавно созданный Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН? — Институт ИИиЦН совсем молод, его создание было утверждено четыре месяца назад. В состав института вошли четыре ведущие лаборатории факультета, и я уверен, что институт обречен на успех. Основная тематика института связана с проектами Центра ИИ НИУ ВШЭ. Напомню, что в 2021 году НИУ ВШЭ вошел в число победителей конкурса на получение гранта от правительства РФ для создания Центра искусственного интеллекта. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», основная задача которого — стимулирование развития и внедрения технологий ИИ в России. На базе центра реализуется 25 проектов, в которых участвуют восемь факультетов московского кампуса Вышки и сотрудники всех остальных кампусов. Создание Центра ИИ — это замечательная возможность для факультета выйти на качественно новый уровень исследований и прикладных разработок. Приятно видеть, как успешно эта возможность реализуется. — Возвращаясь к выступлению Владимира Путина — он поставил задачу усилить подготовку ИИ-специалистов. Какие планы у ФКН и Вышки по развитию ИИ-образования в университете? — Как говорил классик, планов громадье. В последние годы мы начали развивать такие направления, как робототехника и предпринимательство. Здесь уже есть определенные успехи, но многое еще предстоит сделать. Планируем развитие совсем новых для нас направлений, мы их уже определили и провели первые обсуждения с потенциальными партнерами. Пока не рискну их озвучить, но скоро мы это сделаем. Будем открывать новые образовательные программы, две из них сейчас рассматриваются на учебно-методическом совете университета. Рассчитываем на новые партнерства, переговоры уже идут. В целом университет активно разворачивается в сторону цифры, и наш факультет выступает драйвером перемен. Принцип «Python для всех» уже стал реальностью, на очереди другие масштабные цели. Есть понимание, что скоро исследования по большинству направлений без привлечения современных методов анализа данных потеряют смысл. Вышка активно готовится к такому развитию событий, и экспертиза со стороны сотрудников ФКН уже сейчас очень востребована. Да, в марте 2024 года мы будем отмечать 10-летие факультета. Надеемся, что праздник будет не только веселым, но и полезным для всего сообщества, связанного с компьютерными науками, и для всех интересующихся современными технологиями ИИ. Программу скоро объявим, ждите новостей. — Как вы считаете, какую роль ИИ будет играть в образовательном процессе? Это скорее полезный инструмент или своего рода шпаргалка, подменяющая обучение и самостоятельную работу? — Я уверен, что это полезный инструмент. Сложный, принципиально новый, но все же инструмент. И если по другим образовательным направлениям происходящее на наших глазах повсеместное внедрение технологий ИИ может привести и уже приводит к революционным переменам, в области компьютерных наук, как ни странно это звучит, все не так драматично. Конечно, создание новых больших языковых моделей находит отражение в наших учебных планах. Но мы постоянно обновляем учебные планы, тут ничего революционного нет. Наши преподаватели и студенты лучше других понимают, как работают такие системы, как ChatGPT, что они могут и чего не могут, как правильно задавать им вопросы и как интерпретировать получаемые ответы. Поэтому работа с новым инструментом проходит без чрезмерных потрясений.

Недавно меня спросили, не волнуются ли студенты ФКН из-за того, что скоро интеллектуальные системы научатся писать качественный код и у наших выпускников возникнут проблемы с трудоустройством. Честно говоря, я даже растерялся, не ожидал такой постановки вопроса. По моим сведениям, настроения среди наших студентов ровно противоположные. Да, технологии ИИ приводят к существенным изменениям на рынке труда, некоторые профессии отмирают на наших глазах, и по ряду направлений выпускникам будет непросто устроиться на работу по специальности. Но востребованность IT-специалистов высокого уровня, в частности исследователей в области компьютерных наук, только возрастает. Они-то и замещают другие профессии. Поэтому студенты ФКН уверенно смотрят в будущее и не сомневаются в том, что сделали правильный выбор. — Резюмируя, в нескольких словах — почему надо осваивать технологии ИИ именно в Вышке? — Потому что будущее за технологиями ИИ, и в Вышке это понимают и успешно работают над их развитием и внедрением во все сферы деятельности университета. Потому что мы постоянно меняемся, умеем обучать новому, рассказываем просто о сложном. Потому что мы — крупнейший университет, где представлены практически все направления подготовки, и перед вами откроются уникальные возможности для междисциплинарного взаимодействия. Потому что мы умеем слышать бизнес, понимаем его интересы и ожидания, это приводит к замечательной синергии. Поступив к нам, вы будете учиться с самыми сильными и мотивированными студентами, и эта атмосфера и контакты останутся с вами на всю жизнь.

