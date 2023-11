24 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдет День Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

День Тюменской области откроется 24 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Тюменская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». В регионе сосредоточен мощный производственный комплекс – от научного сопровождения разработки месторождений до добычи нефти.

Тюменский нефтяной научный центр осуществляет научное сопровождение нефтегазовых активов Компании на всем жизненном цикле от поиска новых месторождений до комплексного обустройства промысла. На его счету открытие более 100 месторождений. В составе предприятия функционирует самый крупный в России центр исследований керна – более 175 погонных километров.

Среди предприятий Компании, работающих в Тюменской области – крупный добывающий актив «РН-Уватнефтегаз», реализующий Уватский проект, а также корпоративный научно-проектный институт. Объем добываемой нефти компанией превышает 80% в общем объеме добычи региона. Над реализацией Уватского проекта трудится более 2600 человек сотрудников «РН-Уватнефтегаза» и около 7000 работников подрядных организаций.

Компания реализует крупные социальные и инфраструктурные проекты в Тюменской области. За последние три года в регионе открыты три крупных спортивных объекта – уличные тренажерный и турниковый комплексы, скейтплощадка, несколько детских площадок. Также при поддержке компании в регионе открыто 7 компьютерных и робототехнических классов в общеобразовательных школах.

В церемонии открытия Дня Тюменской области примут участие представители «Роснефти» и правительства региона.

В ходе тематического дня посетителей павильона Компании также ждет яркая культурно-развлекательная программа. На экспозиции выступит фольклорный ансамбль «ЯромилЪ». Кроме того, артисты театра «Мимикрия», который является родоначальником жанра пантомимы и уличного театра в Тюменской области, покажут представление под названием «Зимняя сказка». Также перед посетителями выступит ученый-орнитолог, который расскажет об экологических программах «Роснефти» в регионе, а затем все желающие смогут принять участие в интеллектуальном квизе. Программа Дня Тюменской области завершится в 15:00.

Вторая часть дня в павильоне «Роснефти» посвящена Всемирному дню моржа, который ежегодно отмечается 24 ноября. Эта дата призвана привлечь внимание общественности к проблеме сохранения популяции крупнейших ластоногих, обитающих в северном полушарии. В рамках многолетней программы изучения арктических экосистем «Роснефть» ведет экспедиционные исследования моржей совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 15:00 на экспозиции состоится лекция одного из ведущих российских специалистов по изучению моржей – Светланы Артемьевой, руководителя проекта по изучению моржей, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Светлана неоднократно принимала непосредственное участие в экспедициях в акваториях арктических морей для изучения краснокнижных ластоногих.

По окончании мероприятия гостей выставки ждет увлекательный квиз, посвященный морским млекопитающим. Победитель получит книгу «Открывая Арктику заново». Это издание подготовлено «Роснефтью» совместно с «Иннопрактикой» и посвящено 10-летию исследований Компании в Арктике.

В 17:00 посетители павильона приглашаются на просмотр документального фильма Ивана Затевахина «Хранители Севера». Кинофильм посвящен второй комплексной экспедиции «Роснефти» по изучению и мониторингу моржей и белых медведей у архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которая состоялась в 2021 году, и расскажет о поведении и образе жизни животных, а также работе ученых.

Забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение биоразнообразия. Атлантический подвид моржа занесен в Красную книгу России и является видом – биоиндикатором морских арктических экосистем. Компания считает сохранение этих животных и мест их обитаний одной из задач своей деятельности в области экологии и защиты окружающей среды.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях 24 ноября и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

