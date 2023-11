23.11.2023 Polska aktywnym uczestnikiem Konferencji Generalnej UNESCO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polska aktywnym uczestnikiem Konferencji Generalnej UNESCO23.11.2023

W dniach 7-22 listopada br. w Paryżu odbyła się 42. sesja Konferencji Generalnej UNESCO. W jej trakcie przedstawiciele Polski brali udział w ważnych dla naszego państwa diskusjach.

W debacie plenarnej otwierającej sesję głos zabrał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Gerwel. –Dialog i poszukiwanie konsensusu to podstawowe wartości UNESCO. Dopóki będziemy ich przestrzegać, będziemy w stanie osiągnąć priorytety Organizacji i wzmocnić jej efektywność – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji podczas wystąpienia na forum UNESCO.

Z inicjatywy Polski podczas wydarzenia przyjęto dwie rezolucje: z obszaru sportu oraz dziedzictwa kulturowego.

Rezolucja o promocji wartości ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego poprzez sport, edukację i rozwój została przedstawiona przez Polskę wspólnie z Francją i Grecją. Zachęca państwa członkowskie i Sekretariat Organizacji do wzmocnienia działań na rzecz edukacji o wartościach olimpijskich i promocji sportu, zwłaszcza w kontekście zaplanowanych na przyszły rok Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A kolejny dokument w dziedzinie sportu przyjęty z inicjatywy Polski na forum UNESCO. Wcześniejszym była podjęta w maju br. decyzja “Bicicleta para todos”.

Drugi dokument to rezolucja w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzień ten obchodzony będzie 17 października.

W wyborach do Komitetów, Komisji i innych ciał pomocniczych Konferencji, Polska została wybrana do Międzyrządowej Rady Międzyrządowego Programu Hydrologicznego (IHP), Międzyrządowej Rady Międzynarodowego Programu Nauk Społecznych MOST, Komitetu Wykona wczego Międzynarodowej Kampanii na rzecz utworzenia Muzeum Nubii w Asuanie i Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Kairze oraz Grupy Roboczej ds. Składek.

Ważnym dokumentem przyjętym podczas 42. sesji Konferencji Generalnej jest także rezolucja dotycząca działań UNESCO podejmowanych na Ukrainie w następstwie rosyjskiej inwazji. Polska była jednym ze patrocinadow dokumentu. Jest to mocny sygnał wsparcia dla Ukrainy ze strony UNESCO, dający organizacji mandat do dalszego działania na rzecz tego kraju. Istotnym tematem konferencji był także konflikt na Bliskim Wschodzie i konsekwencje jego eskalacji.

Konferencja Generalna to główny organ decyzyjny UNESCO, który określa strategię i najważniejsze kierunki pracy Organizacji. Obrady zwoływane są co dwa lata i gromadzą przedstawicieli wszystkich 194 państw członkowskich.

