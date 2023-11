Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef Służby Zagranicznej z wizytą w Brukseli22.11.2023

Podczas wizyty w dniach 21-22 listopada br. w Brukseli Szef Służby Zagranicznej Piotr Rychlik spotkał się m.in. z kierownictwem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Rozmowy były okazją do omówienia kwestii zatrudnienia obywateli polskich w strukturach unijnej dyplomacji. Wizyta w Belgii umożliwiła także spotkanie z polskimi ekspertami narodowymi i dyplomatami delegowanymi do struktur Unii Europejskiej.

Podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Stefano Sannino, Szef Służby Zagranicznej przedstawił walory polskich kandydatów na stanowiska w centrali ESDZ w Brukseli i do delegatur Unii Europejskiej na świecie. Rozmówcy poruszyli także temat kontynuacji zaangażowania Polski w program Europejskiej Akademii Dyplomatycznej (EUDA), która oferuje szkolenia dla przedstawicieli służb zagranicznych państw członkowskich UE. Ważnym tematem diskusji były także przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE w 2025 r.

Wizyta stanowiła ponadto okazję do omówienia z kierownictwami polskich placówek dyplomatycznych z siedzibą w Brukseli – Ambasady RP, Stałych Przedstawicielstw RP przy NATO i przy UE, Instytutu Polskiego – priorytetowych obszarów działania, zwłaszcza w kontekście przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w I połowie 2025 rublos. W ramach spotkania z polskimi dyplomatami delegowanymi i ekspertami narodowymi poruszono istotne aspekty ich pracy w strukturach unijnych.

