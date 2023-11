Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

21 ноября в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 170-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова — русского инженера, исследователя и архитектора, в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана прошло заседание Международного и Российского союзов научных и инженерных общественных объединений и Ассоциации технических университетов. Событие включено в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента РФ в 2022 году. Тема встречи — «Инженерная наука, инженерное дело, инженерное образование на службе научно-технологического развития стран Содружества Независимых Государств».

Кандидат политических наук, доцент, директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института, директор Культурно-образовательного комплекса СПбПУ Марина Арканникова выступила с докладом на тему «Инженеры искусств: культурный код университета и города Петра Великого». Она познакомила представителей научно-педагогической общественности и академических структур с культурно-образовательными и культурно-просветительскими проектами Политехнического университета. Среди них: единственная в России образовательная практика «Творческие семестры», реализуемая ВШМиСО ГИ и Дирекцией культурных программ и молодёжного творчества (авторы программы Б.И. Кондин, М.С. Арканникова, И.Е. Рогалев), репертуарные концертные проекты Белого зала, Открытый хоровой конкурс технических вузов России «Благовест» и многие другие региональные и федеральные инициативы.

«Техническая мысль неотделима от искусства, литературы и музыки. Не мыслю инженера без культуры. Не приобщившись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и Толстому, Репину и Чайковскому, он не достигнет ничего. Инженер должен мыслить симфонически, — напомнила слова Владимира Григорьевича из его дневников, которая раскрывает суть русского метода подготовки инженеров в СПбПУ, Марина Сергеевна. — Единство образования, науки и практики, искусства и творчества в подготовке будущих инженеров было для него не только стратегией профессионального развития в инженерном деле, но и принципом гражданского самоопределения и национальной идентичности. Имя Шухова в равной степени — символ гениальности и революционности в инженерии и в подготовке инженера-созидателя и инженера-творца. Сохранение и осмысление наследия Шухова, чьи идеи продолжают жить и развиваться, — важнейшая наша задача. Уверена, что следование его заветам позволит российскому инженерному образованию достойно ответить как сегодня, так и в будущем на все мировые вызовы».

В завершение представители научно-педагогического сообщества получили памятные медали «170 лет В. Г. Шухову». Памятной наградой «За большой вклад в научно-технологическое развитие, инженерное образование и наследие, за активную пропаганду научно-технических знаний» была также удостоена М. С. Арканникова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI