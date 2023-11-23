Финансовые новости: Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала (с отчетной даты 31.12.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Таксономия по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.2) предназначена для представления в Банк России информации, представляемой по запросу Банка России, и подлежит использованию при направлении в Банк России следующей информации:
- Представление информации бюро кредитных историй в Банк России начиная с отчетной даты
2022-06-30(в соответствии с Порядком подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу).
- Представление информации страховщиков в Банк России начиная с отчетной даты
2022-07-01(на межпериодные отчетные даты, т.е. отчетные даты, отличные от 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12).
Обращаем внимание, что для целей представления в Банк России надзорной отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2021 №
Для целей представления в Банк России надзорной и статистической отчетности страховщиков (в соответствии с Указанием Банка России от 03.02.2021 №
Для целей представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков следует продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России (версия 4.3), опубликованную на официальном сайте Банка России.
30.05.2022
Сопроводительные документы для модуля
Методические рекомендации
29.06.2022
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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