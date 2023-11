Финансовые новости: Конференция Банка России «Фокус на клиента» пройдет 28 ноября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России впервые проведет в Москве конференцию, посвященную формированию финансовой среды, в центре которой — потребности человека.

Главной темой обсуждения станут изменения в корпоративной культуре, которые могут способствовать развитию доверительных отношений с клиентами и повышению потребительской лояльности. Конференцию откроет Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На пленарной сессии выступят Председатель Правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Кириенко, Председатель Правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Трансляция будет доступна на сайте Банка России, начало в 10:00 по московскому времени.

