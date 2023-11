Студенты проверили знания по экологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления студенты разных курсов написали Экологический диктант.

Более 40 представителей кафедр ГУУ с 1 по 4 курс собрались в стенах родного университета, чтобы проверить свои знания в сфере экологии. Наибольшее число студентов было с кафедры ЭБ в ТЭК, что закономерно.

Перед началом работы участники посмотрели видеообращение учёного-зоолога, биогеографа, д.б.н., ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова, который рассказал о важности не только знаний в сфере ESG, но и соблюдения принципов экологии в повседневной жизни.

У собравшихся было 45 минут на то, чтобы ответить на 25 вопросов, связанных с экологией. Задания отличались в зависимости от уровня теста который выбрали участники: для экологов или для неэкологов.

Результаты станут известны после 15 декабря.

Узнать больше о принципах ESG и их значении для экономики можно на официальном канале ГУУ в Дзен, где об этом рассказала директор ИЭФ ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.

