Студенты НИУ ВШЭ стали победителями в конкурсе научных статей по ИИ AIJ Science на конференции AI Journey 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Москве проходит Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023, организованная Сбером. В рамках мероприятия состоялся конкурс научных статей по теме искусственного интеллекта AIJ Science, победу в котором одержали аспирант факультета компьютерных наук Вышки Александр Рогачев и студент 4-го курса бакалавриата ФКН ВШЭ Егор Егоров. Исследование было выполнено в рамках Научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных (LAMBDA) ВШЭ.

Искусственный интеллект с каждым годом все более интегрируется в различные области человеческой жизни. Возникают новые задачи, требующие применения алгоритмов для решения специализированных проблем, а также разрабатываются новые архитектуры и подходы, призванные приблизить человека к созданию более эффективных технологий. Первый день AI Journey был посвящен передовым научным исследованиям, ключевым разработкам года и трендам в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

В рамках конференции проходил открытый отбор научных статей. Студенты из НИУ ВШЭ представили статью под названием «Исследование влияния адаптивной спектральной нормализации на качество генеративных моделей и стабильность их обучения». Суть работы заключается в анализе подходов, которые позволяют находить баланс между стабильностью и выразительной способностью модели. Исследователи сделали это на основе данных большого адронного коллайдера ЦЕРН. Но, как отмечают авторы, эти результаты применимы и на других данных и моделях — например, для генерации изображений.

Статья будет опубликована в специальном выпуске журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» (Doklady Mathematics), который выпускается для поддержки исследовательской деятельности в области анализа данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также для обмена мнениями и практическим опытом. Журнал относится к категории Q1.