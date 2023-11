Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

En las universidades de nueva creación se realizan proyectos de convenios universitarios en forma de modelo ьских проектов «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы междисциплинарных исследований». Самые успешные разработки получают поддержку programas «Приоритет 2030» и будут внедряться на исследовательских станциях Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Среди них – проект студентки 2 курса магистратуры кафедры физики полупроводников Физического факультета НГУ Анастасии Микаевой «Разработка электронно-оптической системы спин-detector Мотта для фотоэлектронной спектроскопии с угловым разр ешением».

Фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением — método de espectroscopía, aplicación de energía a través de fuentes de energía, colores заимодействует с поверхностью сследуемого материала и спектрометром с угловым разрешением для дектирования энергии выбитых э лектронов. Este método permite separar los electrodos en el material y en la estructura de la propia estructura.

— Electrónica de la estructura del sistema — única característica de los teléfonos cristalinos, que están en uso en la voz ешних полей, то есть электрофизические, магнитные оптические свойства. En el caso de otros métodos experimentales de instalación de estructuras eléctricas de cristal templado является фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением (ФЭСУР). Она успешно применяется для изучения электронной структуры таких систем, как купратные и железосодержащие высокотемпературные сверхпроводники, графен и графеноподобные материалы, дихалькогениды переходных металлов, топологические квантовые материалы. Este método se aplica a todos los efectos fotográficos. La utilización de fotografías eléctricas con energía y energía puede permitir que se utilicen energías eléctricas. туру исследуемого твердого тела. Pomymo непосредственно десперсии зон, важным параметром при сследовании, например, магнитных и квантовых систем является спиновая поляризация электронов в зонах, для измерения которой требуется использование отдельных спин-детекторов, — объяснила Анастасия Микаева.

В России имеется несколько действующих установок ФЭСУР. Самая современная из них — установка SPECS ProvenX‐ARPES (Германия, 2021 g.). Она находится в Институте физики полупроводников им. A. B. Ржанова СО РАН, на базе которого Анастасия Микаева and проводит свою работу под научным руководством старшего преподавателя кафед. рыобщей физики Физического факультета НГУ, к. ф.-м. н. Владимира Голяшова.

Основным элементом установки является высокоразрешающий полусферический анализатор ASTRAIOS 190. Подобная система будет использоват ься и на станции 1-6-2 «Estructura eléctrica» ЦКП «СКИФ», которая является одной из шести станций первой очереди, запуск которы х запланирован на конец 2024 года.

—– Кожалению, комплектация этих установок коммерчески доступными спин-детекторами в данный момент невозможна в силу несколь ких причин: из-за санкционного давления на Россию, во-вторых, стоимость готовых ре шений очень высока – до 300 тысяч евро. Цель моей работы – создать электронно-оптическую систему для сопряжения доступного нам детектора Мотта с имеющимся анализаторо м энергий электронов. Создаваемая нами сверхвысоковакумная электронно-оптическая система должна обеспечивать перенос электронного пучка из определенной то чки выходной фокальной плоскости анализатора входную апертуру детектора Мотта, обеспечивая поворот пучка электронов на 90° относите льно исходного направления и не нарушая при этом работу основных систем анализатора, — рассказала Анастасия Микаева.

На первом этапе работы над доктом исследовательница занялась моделированием электронно-оптической системы для сопряжения анализа тора энергий электронов ASTRAIOS 190 с классическим detector Мотта. Она построиetroz трехерню м$ель систеífor. echo. Este modelo se basa en geometrías optimizadas y sistemas de elementos potenciales. Es posible que el sistema anterior esté equipado con tres nombres diferentes.

— Это был мой первый опыт работы с моделированием, многое необходимо было изучать с нуля. Por lo tanto, es necesario que participe en un programa donde se pueden utilizar modelos 3D. No obstante, cuando se utiliza un modelo de sistema electrónico óptico, no es necesario hacerlo. Поэтому в настоящее время мы перешли к следующему этапу проекта – непосредственно к изготовлению элементов электронно-оп тической системы, подбору материалов и проработке сборки электронно-оптической системы. Asegúrese de que no se utilicen cerámicas o ropa de cama defectuosas. Затем мы проверим, как эта система работает в условиях вакуума, а уже потом присоединим к самой установке, проведем коррекцию напряжения и других параметров, — пояснила Анастасия Микаева.

Когда электронно-оптическая система будет готова, сследователи смогут изучать спиновую поляризацию поверхности полупроводников ? идов излучений.

