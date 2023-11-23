Специалисты Инобра ВШЭ подтвердили эрудицию GigaChat в области социальных наук

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Мультимодальная нейросетевая модель Сбера под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ успешно сдала ЕГЭ по обществознанию. GigaChat выполнил все задания экзамена и набрал 67 баллов.

Такой результат превышает минимальный балл для подачи в вуз (45 баллов) и средний балл по предмету в 2023 году (56,4 балла).

Об этом в рамках конференции AIJ 2023 рассказал вице-президент «Цифровых поверхностей “Салют”» Сбербанка Денис Филиппов.

В ходе испытаний проверялись способности обновленной версии GigaChat, в основе которой лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 миллиардами параметров.

Для проведения эксперимента был выбран предмет обществознание — школьная дисциплина, которая дает знания в области экономики, юриспруденции, социальных наук. Таким образом, успешная сдача этого экзамена свидетельствует о высокой степени зрелости модели в вопросах осведомленности о социальных нормах, экономических и юридических законах.

Для проверки знаний GigaChat использовались только актуальные тестовые задания 2024 года, размещенные на сайте ФИПИ. Перед экспериментом команда удостоверилась, что эти задания не применялись для предварительного обучения модели. Ответы GigaChat проверил сперва независимый эксперт НИУ ВШЭ, а затем — экспертная комиссия Института образования ВШЭ. Оценивались не только корректность постановки задач и достоверность фактологических ответов GigaChat, но и качество выполнения творческих (открытых) заданий.