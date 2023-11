СПбГАСУ стал финалистом конкурса «Дорога жизни»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Слева направо: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко; студенты третьего курса архитектурного факультета СПбГАСУ – авторы проекта, вошедшего в число финалистов: Иван Шевчук, Анна Шумкова, Ксения Безеда, Ульяна Грибова, Роман Добровольский, Марина Кабинетская, Ирина Карпова; и старший преподаватель кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Дарья Боброва

Команда СПбГАСУ вошла в тройку финалистов конкурса на создание архитектурной концепции для модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни».

Конкурс проводится Комитетом градостроительной политики Ленинградской области при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

«На конкурс мы представили концепцию “Единство. Подвиг. Память. Надежда”. Предполагается, что некоторые компоненты концепции финалистов войдут в итоговый проект модернизации и будут реализованы», – рассказала руководитель проекта-победителя, старший преподаватель кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Дарья Боброва.

Награждение финалистов состоялось 22 ноября в Санкт-Петербургской академии художеств. Победителем конкурса признана команда Санкт-Петербургского горного университета. В число финалистов также вошёл Московский архитектурный институт.

Десять лучших работ конкурса выставлены в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств. Выставка продлится по 25 ноября.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI