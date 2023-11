Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации. 23 дома уже передали под заселение, еще в два горожане начнут переезжать в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«На юге столицы новые квартиры получили больше 11,2 тысячи человек из 72 домов. Сейчас возводим еще 17 новостроек — в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Нагатинский Затон, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Вместе с этим в округе создают комфортную для жизни социальную инфраструктуру. Так, в Чертанове Южном на Кировоградской улице ввели в эксплуатацию новый детский сад для 125 детей. На улице Газопровод начинают строить еще одно учреждение для дошкольников на 150 мест.

В Бирюлеве Восточном практически готова детско-взрослая поликлиника. В Зябликове на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда строится физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис». Спортивный объект появится и в Орехово-Борисове Южном, сейчас он на стадии разработки градостроительной документации.

В Царицыне инвестор обустроит площадку для мотокросса. Изменения в правилах землепользования и застройки, которые позволят это сделать, уже утверждены.

