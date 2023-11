Снег и метель: москвичей просят быть предельно внимательными на улицах в четверг и пятницу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сильный снегопад и метель ожидаются в столице в четверг и пятницу. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

Горожан просят быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистам рекомендуют по возможности перенести поездки.

Сейчас коммунальщики чистят от снега городские улицы и дороги. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, а также объектам социальной инфраструктуры.

