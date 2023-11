Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий), статуса промышленного технопарка. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как и в случае с другими специализированными территориями (промкомплексами и технопарками), промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям, таким как:

— рациональное использование городской земли: не менее 70 процентов объектов капитального строительства должно быть задействовано в экономической деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, при этом плотность застройки должна составлять не менее восьми тысяч квадратных метров на гектар;

— инвестирование в создание или модернизацию производства: объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 миллиона рублей на один гектар площади;

— заработная плата работников не меньше средней по отрасли, в которой работает предприятие.

Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает:

— снижение налога на прибыль, уплачиваемого в городской бюджет, с 17 до 13,5 процента;

— ставку земельного налога в размере 0,7 процента от исчисленной суммы;

— ставку арендной платы за землю в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости;

— нулевую ставку налога на имущество.

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25 процентов.

Статус будет присваиваться на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

По оценке, в ближайшие годы статус промышленного технопарка в Москве потенциально может получить пять производственных площадок.

