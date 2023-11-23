Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий), статуса промышленного технопарка. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Как и в случае с другими специализированными территориями (промкомплексами и технопарками), промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям, таким как:
— рациональное использование городской земли: не менее 70 процентов объектов капитального строительства должно быть задействовано в экономической деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, при этом плотность застройки должна составлять не менее восьми тысяч квадратных метров на гектар;
— инвестирование в создание или модернизацию производства: объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 миллиона рублей на один гектар площади;
— заработная плата работников не меньше средней по отрасли, в которой работает предприятие.
Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает:
— снижение налога на прибыль, уплачиваемого в городской бюджет, с 17 до 13,5 процента;
— ставку земельного налога в размере 0,7 процента от исчисленной суммы;
— ставку арендной платы за землю в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости;
— нулевую ставку налога на имущество.
В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25 процентов.
Статус будет присваиваться на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.
По оценке, в ближайшие годы статус промышленного технопарка в Москве потенциально может получить пять производственных площадок.
Собянин рассказал, как налоговые льготы развивают московскую промышленность
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.