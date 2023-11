Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более четырех с половиной тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в колледжи Москвы, прошли профориентационное тестирование в специализированном центре занятости «Моя карьера». Каждый подросток получил индивидуальную рекомендацию по выбору подходящего направления обучения и учебного заведения. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Квалифицированные кадры нужны во всех отраслях экономики города: от промышленности и строительства до сферы услуг и индустрии гостеприимства. Мы создали дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его получения. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей. Свыше четырех с половиной тысяч ребят приняли участие в тестировании. Результаты показывают, что более чем 80 процентов участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж», — отметила Анастасия Ракова.

Тестирование начинается с рассказа о рынке труда Москвы и о том, какие профессии будут нужны столице в будущем. Сам тест включает 20 вопросов, которые помогают определить основные личные качества и компетенции и подобрать подходящий вид деятельности. В среднем на него уходит около 15 минут. В итоге каждый участник получает список с рекомендованными областями профессионального развития и интересов.

В пятерку наиболее популярных сфер у школьников, которые прошли профтестирование, вошли креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.

Эксперты из центра «Моя карьера» обсуждают результаты тестирования индивидуально с каждым участником и рекомендуют наиболее подходящие направления обучения. Ребятам также рассказывают, насколько та или иная профессия будет востребована на рынке труда Москвы, какие у нее перспективы и какие колледжи готовят сейчас таких специалистов. При желании абитуриенты могут сразу познакомиться с этими учебными заведениями и спланировать дальнейшее поступление.

Сотрудники колледжей помогают больше узнать об определенных профессиях, программах обучения, работодателях, которые предлагают места для стажировки и трудоустройства студентов, и даже о размере будущей заработной платы. У школьников есть возможность составить план дальнейших действий для поступления в выбранное учебное заведение.

Центр «Моя карьера» также проводит цикл мероприятий «Родительские субботы профориентации». На встречах консультанты отвечают на вопросы гостей и рассказывают о том, какие специальности сегодня востребованы и как помочь ребенку успешно реализоваться в профессии и обеспечить стабильный доход. Запись на мероприятия для родителей доступна здесь.

Зарегистрироваться на бесплатное профтестирование для школьников можно по ссылке.

Информация о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, также представлена на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI