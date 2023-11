Разработка московского производителя помогает в лечении сколиоза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 200 человек в 2023 году вылечили сколиоз благодаря динамической системе коррекции, разработанной столичным производителем имплантатов и инструментов из титана. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Принцип работы системы коррекции сколиотической деформации основан на натяжении хирургического шнура-корда с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты. Благодаря сжатию одной стороны позвоночника происходит посегментарная коррекция сколиоза. Эта методика лечения была разработана в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Сегодня ее стремятся освоить и зарубежные врачи.

«Разработка столичной компании “Конмет” для динамической коррекции сколиоза позволяет значительно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации. Такой метод лечения подходит как молодым, так и взрослым, при этом он останется эффективным для лечения пациентов с четвертой степенью заболевания. Так, в этом году свыше 200 человек смогли исправить сколиоз благодаря запатентованному решению производителя», — рассказал Владислав Овчинский.

Все используемые в системе элементы соответствуют международным стандартам, изготовлены из биосовместимых материалов и безопасны для человека. Они могут находиться в организме пациента в течение длительного периода времени. Решение о необходимости их удаления принимает лечащий врач в зависимости от результатов коррекции, конкретного клинического случая и особенностей организма пациента.

«Операция по установке системы проводится как открытым, так и эндоскопическим методом. При этом она проходит быстрее по сравнению с традиционной хирургией и не сопровождается массивной кровопотерей. Все это значительно снижает период восстановления пациента — полная нагрузка разрешается уже через шесть недель», — отметил заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России, председатель исполнительного комитета Ассоциации травматологов-ортопедов России Сергей Колесов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

