Развитие молодежи в новой реальности обсудили на НЕКонференции в ГУУ

22 ноября в День психолога в Государственном университете управления состоялась междисциплинарная Конференция/НЕКонференция «Молодежь в новой реальности».

Организаторами выступили ГУУ и Центр социологических исследований «14-35» при поддержке Минобрнауки России.

Участие в мероприятии приняли студенты столичных вузов, ученики Предуниверсария ГУУ, молодые ученые, преподаватели и прочие заинтересованные лица.

Открыл встречу советник при ректорате ГУУ, и.о. заведующего кафедры государственного и муниципального управления Сергей Чуев, который рассказал о своем опыте работы в сфере молодежной политики в Ростовской области и в ФАДМ «Росмолодежь».

«Мне как ветерану молодежной политики, можно сказать, тренеру, интересно наблюдать, как каждое новое поколение пытается подчеркнуть свои отличия от прошлого: меняет названия и форматы, ищет и создаёт что-тоновое. ГУУ – уникальный университет. В нем учились или работали почти все руководители Росмолодежи и их заместители: Сергей Белоконев, Сергей Поспелов, Григорий Гуров, я. Наш университет – это не только события, мероприятия, учеба, но и исследования, прикладные темы, масштабные опросы и прочее», – подчеркнул Сергей Владимирович.

К собравшимся обратился председатель РДДМ «Время первых», доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Григорий Гуров.

«Мне приятно быть частью команды ГУУ. Университет развивается, привлекает различные ресурсы, набирает опытных, ярких людей. Формат НЕКонференции очень интересный. Можно говорить не только о победах, но и о неудачах. О том опыте, который помог развиваться дальше», – поделился Григорий Александрович.

Проректор ГУУ, старший преподаватель кафедры управления проектом Павел Павловский также приветствовал участников и рассказал о важности формата встречи.

«Проведение НЕКонференции в стенах ГУУ – не только приятное событие, но и важное для развития вуза. Нравится позиция, когда говорим о том, что не удалось. Ведь учиться надо на ошибках. На своих это болезненней, но эффективней. На чужих учиться приятнее, но не всегда помогает. Сегодня мы обменяемся опытом, обсудим, что получилось, а что нет», – отметил Павел Владимирович.

Подробнее о подготовке форума, его формате и особенностях рассказала директор Центра социологических исследований «14-35» Наталья Пушкарёва.

«Сегодня на базе ГУУ проходят уникальная в своем роде конференция, потому что это НЕКонференция. Именно такое название дали нашей встрече, потому что она не только междисциплинарная, но и разноформатная. Мы подобрали разные форматы вместе с будущими участниками встречи, чтобы молодежь посмотрела на конференцию другими глазами, не как на скучное мероприятие, где учёные рассказывают о своих достижениях, но и в котором они сами могли принять участие и высказать своё мнение.

Особенный интерес у молодежи вызвала конференция «Право на ошибку», где будут выступать выдающиеся эксперты молодежной политики, которые расскажут про то, что у них в жизни не получилось, какая была неудача, чтобы передать свой опыт и рассказать, где они и черпали ресурсы и как решали эти ситуации», – поделилась Наталья Николаевна.

В рамках НЕКонференции собравшиеся работали в 5 разных секциях: классической форме конференции, лекции, дискуссиях на разные темы, в том числе по тем вопросам, которые предлагали сами участники, популярном среди молодежи формате «печа-куча» и конференции «Право на ошибку».

По результатам работы НЕКонференции будет выпущен сборник материалов.

