Преподаватель СПбГАСУ принял участие в дискуссии о причинах ДТП на телеканале «78»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Николай Голодов рассказывает о строительстве нулевого уровня объекта

На телеканале «78» в программе «Открытая студия» эксперты обсудили, как остановить рост дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями и смертельным исходом. В дискуссии принял участие Станислав Евтюков, доктор технических наук, заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ.

По словам Станислава Евтюкова, на протяжении 30 лет количество ДТП и число пострадавших в них неуклонно снижалось. Прирост наблюдался лишь в 1998, 2008 и в этом году. Представитель нашего вуза связал это с социально-экономическими факторами и с характерным на сегодняшний день перераспределением транспортных потоков.

Станислав Евтюков, член Комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, рассказал о мерах, которые принимаются для снижения количества аварий.

