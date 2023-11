Преподаватели НГУ стали победителями всероссийских соревнований по баскетболу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В городе Кисловодске прошел всероссийский турнир по баскетболу среди ветеранов. Преподаватели кафедры физвоспитания Дмитрий Шумейко и Артём Поломошнов в составе команды Новосибирской области одержали блестящую победу в этих соревнованиях.

В турнире принимали участие команды из: Санкт-Петербурга, Севастополя, Кисловодска, Республики Абхазия, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Новосибирска и других регионов.

Поздравляем баскетболистов с победой и желаем дальнейших отличных выступлений им и их ученикам!

