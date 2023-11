Предприниматели смогут открыть цветочные магазины на юге Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили права на продажу цветов в двух павильонах на юге столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают на аукционы, победители которых смогут открыть цветочные магазины в двух городских нестационарных объектах — павильонах площадью 19 квадратных метров. С предпринимателями подпишут договоры на право ведения круглогодичной торговли сроком на пять лет. Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 декабря», — рассказал Иван Щербаков.

В каждом павильоне есть торговые залы. Они установлены в жилых кварталах на специально отведенных участках. Один из них находится в районе Орехово-Борисово Южное на Воронежской улице. Второй расположен в Электролитном проезде, рядом со станцией «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Павильоны уже оснащены торговым и электрооборудованием. Кроме цветов и упаковочных материалов для оформления букетов победители аукционов смогут продавать здесь комнатные растения и средства для ухода за ними, кашпо, горшки, вазы, а также грунты, рассаду, семена и другую продукцию цветоводства.

Торги пройдут онлайн 20 декабря. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах (фотографии, документация, условия и форма реализации). Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

