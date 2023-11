Политех продвигает российское образование в Африке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дни русского языка и культуры продолжились в Кот д’Ивуаре двухдневными мероприятиями, организованными Политехом.

Открытие Дней русского языка и культуры прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина Фасо по совместительству Алексея Салтыкова в Национальном политехническом институте Феликса Уфуэт Буаньи.

Студентам показали видео о Политехе на французском языке. На мероприятии, направленном на продвижение российского образования, провели мастер-классы по росписи кокошников и матрёшек.

Гостей фотовыставки «Россия: история, традиции и современность» познакомили с основными вехами российской истории и бытом русского народа.

Грамотность в Кот-д’Ивуаре составляет около 50 % у взрослого населения. Это относительно низкий показатель для Африканского континента, что свидетельствует о необходимости улучшения системы образования в стране. Важным решением этого вопроса стало создание консорциума Российско-Африканского сетевого Университета (РАФУ).

Всё больше африканских вузов заинтересовано во вступлении в консорциум, координатором которого с июля 2023 года является Политех . Улучшение качества существующего высшего образования и увеличение количества университетов на Африканском континенте, подготовка высококвалифицированных кадров — основная задача РАФУ.

Представители СПбПУ встретились с руководителями институтов Кот-д’Ивуара, которые желают вступить в консорциум. Переговоры с Национальным политехническим институтом Феликса Уфуэт Буаньи завершились намерением подписать договор о сотрудничестве.

Стороны обсудили создание программ переподготовки и стажировки преподавателей в области энергетики, нефти и газа, машиностроения, менеджмента и финансов. Дополнительно рассмотрели возможность открытия Центра русского языка на базе вуза и разработку сетевых программ.

«Дни Политеха» в Африке продолжатся в Республике Мали.

