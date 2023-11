Политех – лучший в освещении поддержки молодых ученых по версии RAEX

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 ноября на ХХ ежегодной практической конференции «Годовые отчёты: опыт лидеров», проводимой рейтинговым агентством RAEX, были объявлены лучшие годовые отчеты. Отчет СПбПУ получил сертификат качества «5 звезд». В документе представлена информация о развитии университета, ключевые достижения за 2022 год, основные направления работы, а также цели, ценности и миссия вуза.

В отчете этого года мы много говорим о реализации НПР-центричности, корпоративной культуре и содействии развитию молодежи вуза. Уделяем внимание партнерствам — рассказываем не только о том, что сделали мы, но и что партнер сделал для нас, подсвечиваем их компетенции и достижения , — отметила и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Подробнее о принципах составления годового отчета Мария Врублевская поделилась в интервью .

Также в ходе конференции участникам вручили дипломы по целому ряду номинаций. Отчет Политеха награжден специальной номинацией «Лучшее освещение в отчетности университетов поддержки молодых исследователей и ученых».

В этом году в конкурсе приняли участие 235 компаний: коммерческие предприятия, государственные структуры, благотворительные организации и университеты.

Отчёты оценивались и содержательно, и с точки зрения дизайна. В авторитетную независимую комиссию вошли ведущие эксперты и разработчики годовой отчётности, включая представителей Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, а также руководители крупнейших дизайн-бюро.

Ознакомиться с отчетом Политеха за 2022 год можно здесь .

Полный рейтинг годовых отчетов образовательных организаций здесь .

