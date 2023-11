Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения. Протокол заседания утвердил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

В частности, поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития РФ об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объеме 24 миллиона тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Также поддержана инициатива Минсельхоза РФ о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке.

Подкомиссия одобрила установлении тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Кроме того, подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга России о введении квоты на экспорт лома на период с 1 декабря по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тысяч остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также останется без изменений – 5%, но не менее 290 евро за тонну. Продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия в металлургической отрасли стратегическим сырьем.

