Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно в любое время

Пассажиры поездов всех пригородных направлений Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) теперь смогут без дополнительной платы провозить спортивный инвентарь в течение всего года. Ранее это было возможно только в определенные периоды времени, о которых компания-перевозчик сообщала заранее.

Еще в январе 2022 года ЦППК сняла ограничения по размерности на бесплатный провоз лыж и сноубордов в своих электропоездах. Благодаря этому пассажиры старше пяти лет смогли в зимнее время провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. Теперь эта опция стала круглогодичной.

В электропоездах ЦППК также разрешен бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря, размеры которого не превышают 180 сантиметров по длине трех измерений, а вес составляет не более 36 килограммов. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров — в чехлах или упаковке.

Узнать актуальное расписание пригородных поездов можно на сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

