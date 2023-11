От студента к профессионалу: в Политехе прошёл Молодёжный карьерный форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 ноября в Политехе прошёл Молодёжный карьерный форум, который стал уже 11-м на счету Отдела развития карьеры СПбПУ. МКФ растёт, развивается и становится ещё масштабнее. В этот раз более 40 промышленных компаний, научных организаций бизнес-структур представили свои предложения для всех институтов вуза.

Каждый такой форум в Политехе — это, в первую очередь, возможности. Для студентов — найти место практики, получить новые умения и даже начать карьеру. Для работодателей — познакомиться с лучшими молодыми специалистами и пригласить их к себе в команду.

Форум открыла исполняющая обязанности проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. Она поблагодарила участников и партнёров мероприятия.

Карьерный форум — это площадка, где одновременно собираются те, кто учит, те, кого учат, и те, для кого мы учим. Связь наших индустриальных партнёров, студентов, педагогического коллектива очень важна. Мы должны обеспечить кадры здесь и сейчас и подготовить их для новых технологий и новых индустрий. Эта задача стоит перед нашим академическом сообществом , — отметила Людмила Владимировна.

“Северсталь” — надёжный партнёр Политеха в сфере образования, вместе мы реализуем много интересных и значимых проектов. Мои коллеги расскажут о гибкой системе практик и стажировок, представят разные возможности для студентов и выпускников вуза. Ждём вас в нашей компании , — рассказала менеджер по производственной адаптации Дирекции по персоналу ПАО «Северсталь» Светлана Барабанцева.

Форум состоял из онлайн- и офлайн-мероприятий, которые проходили по трём трекам: карьерный, образовательный, госслужба. В программе были выставка партнёров-работодателей, которая расположилась на трёх этажах научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех», 20 деловых активностей по карьерным возможностям в компаниях и компетенциям от ведущих работодателей Северо-Запада, экспресс-собеседования и тестирования, а ещё три полезных эфира в рамках карьерного онлайн-марафона в группе Отдела развития карьеры ВКонтакте.

На стендовой сессии сотрудники компаний рассказывали о вакансиях для молодых специалистов, стажировках и отвечали на вопросы. Среди постоянных партнёров форума — Петербургский тракторный завод. В компании трудится много выпускников Политеха: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, специалисты в области управления качеством.

Мы очень любим Политех, постоянно участвуем в мероприятиях, организованных вузом. Мы предлагаем разные стажировки, практику, трудоустройство. Стараемся, чтобы студентам было удобно с нами работать. Среди наших вариантов есть и оплачиваемая стажировка, и помощь в написании диплома, и многое другое. Многие политехники трудоустраиваются к нам после стажировок , — рассказала руководитель группы комплектования персоналом Петербургского тракторного завода Маргарита Гаврилова.

Nexign — это IT-компания, которая уже более 30 лет создает софт для крупнейших операторов связи по всему миру, давно сотрудничает с Политехом: ежегодно принимает участие в карьерных мероприятиях, совместно с кейс-клубом Политеха организовали «Тот самый хакатон» и много других интересных активностей.

Большое количество выпускников Политеха работают в компании, в том числе занимают руководящие должности и являются признанными специалистами, некоторые из них удостоены наград Минцифры Российской Федерации. Сейчас мы запускаем большую программу по набору стажёров и активно ищем талантливых ребят по трём направлениям: аналитика, тестирование, разработка ПО , — сообщила ведущий специалист по привлечению и работе с талантами Nexign Ирина Никулина.

Представители «Совкомбанка» рассказали политехникам о работе в финансовой сфере и стажировках. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» искала на форуме молодых экспертов строительных специальностей: инженеров и архитекторов. «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» представил проект «Старт в будущее», направленный на привлечение перспективных выпускников для формирования команды эффективных руководителей. Selectel организовал увлекательные задания: квиз, игру с технологиями и бинго студента. Самые активные получали в награду маскота Selectel — Тирекса. На стенде «Ростерма» участники узнали основные направления развития компании и как она стала лидером на рынке инженерных систем. Об актуальных вакансиях и возможностях трудоустройства также рассказали сотрудники машиностроительного завода «Арсенал» и Уральского завода гражданской авиации.

На стенде ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» участники узнали о результатами разработок и НИОКР, реализованных сотрудниками Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ на цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench ® и выполненных совместно с крупными промышленными предприятиями — партнёрами ПИШ. Это Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», АО «Силовые машины» и другие.

Участникам форума также представили образовательные программы ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, в основе которых лежит принцип гармоничного сочетания образования и карьеры. Студенты узнали, как получить инженерное образование мирового уровня и реализовать свой карьерный потенциал в одном из подразделений экосистемы технологического развития Политеха, в частности в Инжиниринговом центре «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ, или на производстве индустриального партнёра университета.

На форуме компания «Северсталь» провела несколько активностей в сотрудничестве с ПИШ СПбПУ. Первым мероприятием этого дня был квест «Умная сталь», который подготовили ПАО «Северсталь» совместно с НОЦ «Северсталь — Политех» ПИШ СПбПУ. Участники прошли несколько станций. В Суперкомпьютерном центре они узнали о задачах и основных видах его работы. В НОЦ «Северсталь — Политех» им рассказали о сотрудничестве с вузом. В Лаборатории экспресс-анализа металлов студентам показали работу металлографа, спектрометра, порядок действий для оценки балла зерна стали 13ХФА. В Лаборатории моделирования нефтегазовых процессов участники решали кейс «Испытание на стойкость к атмосферной коррозии оцинкованного холоднокатаного проката для эксплуатации в условиях морского влажного климата». Вторым мероприятием был мастер-класс «Карьерный чек-поинт — найди свой вектор старта карьеры». Представители компании рассказали о возможностях трудоустройства, ценностях и направлениях развития компании, дали несколько «лайфхаков» будущим кандидатам на трудоустройство.

Традиционно в форуме участвовали сотрудники Центра по работе с абитуриентами СПбПУ, которые помогли студентам разобраться в вопросах поступления в магистратуру. Больше всего будущиъх выпускников вуза интересовал конкурс портфолио , который даёт возможность поступить в Политех без вступительных испытаний. В СПбПУ есть возможность получить не только следующую ступень образования, но и новую профессию или квалификацию. В результате студенты после окончания вуза могут стать многопрофильными специалистами. Для этого в Политехе ведёт свою деятельность Центр развития дополнительного образования, который также был представлен на МКФ. Центр предлагает более 400 программ дополнительного образования, одна из которых — «Цифровые кафедры», дающая возможность бесплатно получить компетенции в сфере IT.

На форуме были представлены разнообразные деловые активности. В формате CareerTalks прошли мероприятия от VK Education, Росатома, Петербургского тракторного завода, СБЕРа, Научно-Технического Центра «Газпром нефти». Сотрудники НeadHunter рассказали, как составить резюме, а эксперты «Армана» дали советы карьерного роста. Администрация Санкт-Петербурга устроила деловую игру «Управление городским пространством».

Мы попросили политехников поделиться впечатлениями.

Денис Юрин, Институт энергетики, 3 курс:

Моя специальность “Ядерная энергетика и теплофизика”, поэтому прежде всего меня интересовал стенд Росатома. Сотрудники Калининской АЭС рассказали об условиях труда для молодых специалистов, возможностях целевого обучения. Я отправлю резюме на Ленинградскую и на Калининскую станции одновременно. “Атомэнергопроект” провёл интересную лотерею с вопросами и призами, представители Курчатовского института подарили игрушку-антистресс .

Дарья Щедрина, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, 3 курс:

Меня больше всего заинтересовали возможности долгосрочного сотрудничества от VK education и Северстали, постараюсь устроиться к ним на практику. Ещё хорошие стенды были у Главного радиочастотного центра и Сбербанка .

Дмитрий Якунин, Институт компьютерных наук и кибербезопасности, 2 курс:

С большим удовольствием послушал лекции от специалистов VK education и СБЕРа. Представители Северстали предложили мне подходящую стажировку по машинному зрению, как раз интересуюсь этой областью .

Екатерина Исупова, Институт электроники и телекоммуникаций, 1 курс:

Чувствуется, что партнёры Политеха действительно заинтересованы в работниках. Я узнала о стажировках Главного радиочастотного центра и компании “Фрегат”, в сфере IT заинтересовали Банк Санкт-Петербург и Selectel. Многие компании угощали сладостями и дарили ручки, устраивали всевозможные лотереи, розыгрыши, квизы. В общем, было интересно и весело .

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI