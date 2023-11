Обеззараживающее покрытие для стен создали ученые НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Разработка Института химических технологий НГУ найдет применение в медицинских учреждениях и научных лабораториях

Ученые НГУ запатентовали композицию для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Она позволяет удалять химические вещества, в том числе различные биомакромолекулы в составе ДНК, РНК и других НК-содержащих биологических объектов, например, вирусов. И обеспечивает тем самым перманентное снижение уровня загрязненности в помещениях различного назначения (биотехнологические лаборатории, производственные помещения и другое).

— Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом, неважно — солнечный это свет или искусственное освещение — композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности, — рассказал директор Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ, доктор химических наук Денис Козлов.

Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени. А невысокая себестоимость его производства открывает достаточно широкие перспективы его применения — от лабораторий и медицинских учреждений до обработки учебных заведений и других объектов общественного пользования.

Исследования проводились в рамках программы «Приоритет-2030» и при активном содействии промышленного партнера — новосибирской компании «Биолабмикс», работающей на биотехнологическом рынке с 2010 года и выпускающей реагенты для исследовательских работ. Сейчас совместно с ними идет разработка технологических регламентов на изготовление первых партий композиции для нанесения покрытия. Параллельно рассматриваются и другие возможные совместные проекты университета и компании.

— Важным условием для расширения исследовательской программы, включая проекты с индустриальными партнерами, станет переезд лабораторий ИНХИТ НГУ в научно-исследовательский корпус нового кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты, — отметил Денис Козлов.

На фото: Мария Соловьева, Денис Козлов, Дмитрий Селищев

