Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На этой неделе женская и мужская сборные ГУУ по волейболу одержали победы в рамках чемпионата XXXVI Московских студенческих спортивных игр.

20 ноября в домашнем матче мужская сборная выиграла со счетом 3:0 у команды Государственного Университета по землеустройству (ГУЗ).

21 ноября женская сборная также в домашнем матче победила сборную Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) со счетом 3:1. Лучшим игроком встречи была признана студентка второго курса ИИС ГУУ Анастасия Ковалёва.

В общей турнирной таблице высшей лиги Б после шести игр мужская сборная ГУУ занимает 2 место, на 3 очка опережая ближайших соперников.

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им дальнейших побед!

Приглашаем студентов ГУУ поддержать наши сборные на ближайших матчах:

27 ноября в Спорткомплексе ГУУ пройдет игра мужских сборных ГУУ и РТУ МИРЭА-2.

28 ноября наши девушки сыграют выездной матч против МГТУ Станкин.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI