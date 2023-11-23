Новые победы волейболистов ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
На этой неделе женская и мужская сборные ГУУ по волейболу одержали победы в рамках чемпионата XXXVI Московских студенческих спортивных игр.
20 ноября в домашнем матче мужская сборная выиграла со счетом 3:0 у команды Государственного Университета по землеустройству (ГУЗ).
21 ноября женская сборная также в домашнем матче победила сборную Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) со счетом 3:1. Лучшим игроком встречи была признана студентка второго курса ИИС ГУУ Анастасия Ковалёва.
В общей турнирной таблице высшей лиги Б после шести игр мужская сборная ГУУ занимает 2 место, на 3 очка опережая ближайших соперников.
Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им дальнейших побед!
Приглашаем студентов ГУУ поддержать наши сборные на ближайших матчах:
27 ноября в Спорткомплексе ГУУ пройдет игра мужских сборных ГУУ и РТУ МИРЭА-2.
28 ноября наши девушки сыграют выездной матч против МГТУ Станкин.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 27.11.2023
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.