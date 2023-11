Началась реставрация церкви 1645 года постройки в Вешняках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Вешняки началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы. Ее построил боярин Федор Шереметев в 1645 году. Памятник архитектуры находится по адресу: улица Юности, дом 17.

Специалисты уже расчистили стены от загрязнений, уложили напольное покрытие и приступили к консервации живописи, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Специалистам предстоит укрепить фундамент, заменить перекрытия, привести в порядок фасады и отреставрировать интерьеры. Отдельное внимание уделят иконостасам, в частности восстановят утраченные декоративные элементы», — рассказала Наталья Сергунина.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы признана объектом культурного наследия федерального значения. За почти четыре столетия здание неоднократно перестраивалось. В период Великой Отечественной войны здесь находился склад, мастерская по ремонту танковых двигателей, затем столовая и даже конюшня. Первоначальное убранство церкви не сохранилось, но уцелело несколько старинных икон XVI-XIX веков, в том числе три образа работы царского изографа Тихона Филатьева.

Сегодня во внешнем облике храма можно увидеть элементы древней архитектуры и зодчества XIX столетия: остроконечные шатровые навершия сочетаются с куполами. В ходе реставрации в 1888 году здесь установили новый иконостас из белого мрамора с металлическими узорчатыми царскими вратами.

Декоративные тябла (брусья-полки алтарной перегородки для установки икон) были выполнены в различных техниках, таких как роспись, рельефная резьба с золочением, ажурный оловянно-слюдяной декор и басма (тиснение рельефных рисунков с помощью специальных матриц). Сейчас их состояние варьируется в зависимости от украшений и места расположения. Больше всего работы предстоит проделать на нижних ярусах.

К реставрации фасадов специалисты приступят весной, когда установится подходящая температура.

