Началась подготовка к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Памятник будет установлен в парке “Михайловский сад”, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Вес скульптурной части памятника составит 2700 килограммов. Высота бронзовой фигуры артиста — 2,2 метра. Установят ее на гранитный постамент. Кроме того, специалисты смонтируют скамью из того же материала. Общая высота памятника будет составлять 3,6 метра.

Михаил Ульянов — актер, режиссер, педагог и общественный деятель. Он был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, много выходил на сцену и сам. Кроме того, артист сыграл около 70 ролей в кино. Среди картин с его участием — «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Битва за Москву», «Мастер и Маргарита», а также другие ленты.

В 1966 году Михаил Ульянов получил Ленинскую премию за исполнение роли Егора Трубникова в фильме «Председатель». В 1969-м ему присвоили звание народного артиста СССР. Кроме того, Михаил Ульянов был обладателем Государственной премии СССР, двух орденов Ленина и других наград.

