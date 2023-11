МФТИ занял первое место в рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Московский физико-технический институт занял лидирующую позицию в первом в России рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Первое место он разделил с НИУ ИТМО и НИУ «Высшая школа экономики».

Рейтинг был подготовлен Альянсом в сфере искусственного интеллекта по поручению Президента РФ и при поддержке Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

В основу методологии оценки была заложена математическая модель, построенная на фактических данных: официальных сайтов вузов, олимпиад и конференций, открытой базы данных OpenAlex, а также данных, полученных от Минобрнауки России, Альянса в сфере ИИ и данных опросов. В общей сложности экспертами, которые представляют российские промышленные и технологические гиганты, было определено 13 критериев, объединенных в четыре направления:

Востребованность выпускников в найме.

Актуальность процесса обучения в сфере ИИ

Образовательная среда

Активность по развитию школьного образования

В рейтинге всего 12 групп: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). Вузы в них расположены в алфавитном порядке. Всего рейтинг охватывает 180 вузов из 64 российских регионов. Работа МФТИ по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта была оценена по самым высоким критериям, и вуз в рейтинге находится в лидирующей группе А+.

В ведущем техническом вузе России уделяют большое внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Соответствующие специальные программы обучения на Физтехе реализуются для студентов бакалавриата и специалитета, а также магистратуры. Для массового вовлечения молодежи в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в вузе проводятся олимпиады, открытые лекции, конференции, поддерживаются студенческие стартапы.

Драйвером развития компетенций в области ИИ на Физтехе являются многочисленные научные лаборатории, часть из которых объединена в Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта, действующий при поддержке гранта Аналитического центра при Правительстве РФ. В МФТИ ведется работа по анализу естественного языка методами ИИ и поиску решений в области робототехники. Физтех занимает лидирующие позиции в области инженерии антропоморфных роботов, технологий беспилотного транспорта и интеграции разрабатываемых решений. Все проекты лабораторий ИЦ прикладных систем ИИ открыты для научной работы и инженерной практики студентов Физтеха.

«Разработки технологий искусственного интеллекта и машинного обучения — один из приоритетов МФТИ. На Физтехе можно выделить три ключевых вектора: в первую очередь мы гордимся нашими научными лабораториями, занятыми фундаментальными разработками в области ИИ: наши ученые создают новые подходы и алгоритмы работы с нейросетями. Второе направление — инженерные решения в области применения технологий искусственного интеллекта. Например, именно в МФТИ разрабатываются используемые во всем мире открытые фреймворки и библиотеки DeepPavlov. И, разумеется, образовательный трек в сфере ИИ. Наряду с десятками программ бакалавриата и магистратуры, в которые включены модули по ИИ, Физтех реализует большое количество инициатив, таких как курсы повышения квалификации для учителей, обучение искусственному интеллекту и нейронным сетям на курсах Школы глубокого обучения ФПМИ МФТИ, а также олимпиадные занятия по ИИ для школьников», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Также МФТИ по заказу Минпросвещения России реализует онлайн-программу повышения квалификации школьных педагогов по вопросам искусственного интеллекта, в рамках которой только в 2023 году обучение прошли более 16 тысяч школьных педагогов.

