Москвичи решат, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, участники которого определят, как обновить программу мероприятий Южного речного вокзала в 2024 году. Москвичи могут выбрать до пяти вариантов ответов из 10 предложенных. Среди них — лекции, семинары, тренировки, кинопоказы, выставки, творческие встречи с известными людьми, презентации книг и другие.

«В апреле этого года Южный речной вокзал открылся после реконструкции и вновь начал принимать пассажиров. Первый сезон летней пассажирской навигации прошел успешно. За семь месяцев работы Южный речной вокзал стал популярным местом отдыха у москвичей и туристов: на его территории прошло более 260 различных мероприятий, а число гостей превысило 210 тысяч человек. Мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала и повышать комфорт для посетителей по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В честь Дня города от Южного речного вокзала отправился парад судов. На набережной провели конкурсы, викторины, игры для детей и флайборд-шоу. В День защиты детей маленьким пассажирам вокзала вручили более трех тысяч подарков, а один из местных электробусов превратился в волшебную игровую комнату. В июле здесь организовали выставку, а также концерт и мастер-классы, приуроченные ко Дню московского транспорта.

Кроме того, в здании вокзала регулярно проходят бесплатные мероприятия. Здесь можно почитать книгу, зарядить гаджеты, воспользоваться вайфаем, выпить кофе и посетить пространство Музея транспорта Москвы.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы».

Сейчас в проекте москвичи могут проголосовать за благоустройство въездных групп на ВДНХ, выбрать мероприятия для программы Северного речного вокзала, а также оценить, как изменились парки, дворы, поликлиники, метро и другие городские объекты в их районе.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Сергей Собянин: 2,5 млн человек посетили обновленные речные вокзалы Москвы

