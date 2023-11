Москвичи выкупили около 400 арендуемых под частные дома участков со скидкой 60 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичи приобрели около 400 арендуемых у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства за 40 процентов от кадастровой стоимости. Такую возможность им предоставляют с 2020 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля 2020 года москвичи выкупили у города за 40 процентов от кадастровой стоимости 387 арендуемых земельных участков общей площадью более 41,8 гектара под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками. Благодаря этому они сэкономили около 1,2 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Выкупить участки могут только собственники объектов недвижимости, расположенных на земле с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства во всех округах столицы.

«С начала 2023 года горожане выкупили у города 122 земельных участка площадью 13,6 гектара и сэкономили 508 миллионов рублей. Больше всего участков они приобрели на юго-западе столицы — 40, в Троицком административном округе — 39, в Новомосковском административном округе — 19», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться в Департамент городского имущества за оказанием госуслуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатна и оказывается полностью в электронном виде.

Рассчитать выкупную стоимость участка можно заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на официальном портале Росреестра.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

