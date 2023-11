Москва организовала бизнес-миссию для компаний, готовых выйти на рынок Ближнего Востока

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компании из Москвы представили свою продукцию в Саудовской Аравии. Выстраивать партнерские отношения с дружественными странами им помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). При его поддержке переговоры с зарубежными партнерами провели разработчики онлайн-платформ и корпоративных сервисов, производители оборудования и VR-программ, поставщики пищевых и косметических изделий.

«Для укрепления торгово-экономического сотрудничества между бизнесом Москвы и Саудовской Аравии город реализовал большое количество проектов. Помимо переговоров в Эр-Рияде, в сентябре этого года было организовано участие 15 производителей мебели и декора в выставке Index Saudi Arabia. Кроме того, в прошлом году 37 столичных предпринимателей участвовали в мероприятии для ювелирной отрасли Saudi Jewellery Show и бизнес-миссии с партнерами из Саудовской Аравии», — отметила Кристина Кострома, глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Во время бизнес-миссии компании не только рассказывают о своих товарах и услугах, но и изучают рынок, проверяют потенциал спроса среди местного населения. В частности, московский производитель кетобатончиков для женщин планирует адаптировать свой ассортимент под рынок Ближнего Востока.

«За время поездки мы поняли, что рынок здоровой продукции в Саудовской Аравии только зарождается и места для пищевой продукции Москвы на полках супермаркетов очень много. Сейчас такие товары здесь стоят дорого, но, чтобы быть успешным на рынке, нужно вписываться в среднюю цену, которая устроит покупателя. Начинать деятельность по выходу в страну стоит заранее: мы планируем создать продукцию исключительно для этого региона, которая будет отвечать возрастающим требованиям населения, в том числе с заболеваниями диабета. Сейчас обсуждаем условия дальнейшей работы с несколькими дистрибьюторами в Саудовской Аравии», — рассказала Инна Богданова, основатель компании по производству кетобатончиков.

Столичные компании уже начали экспортировать в Саудовскую Аравию программное обеспечение для технологий распознавания по фото и выявления завышений в страховых счетах, умные урны для автоматической сортировки мусора, косметическую продукцию и другие товары.

Бизнес в столице поддерживают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы для оказания финансовых и нефинансовых мер поддержки предпринимателям города. Одна из его ключевых задач — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

