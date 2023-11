Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве в этом году улучшили 100 маршрутов наземного транспорта рядом со станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

К запуску новых линий наземного метро изменения коснулись маршрутов, которые пролегают возле четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4. К полному открытию Большой кольцевой линии сделали удобнее 12 маршрутов.

«Улучшение работы городского транспорта продолжается. Мы постоянно учитываем пожелания пассажиров», — добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что с учетом запросов горожан автобусы и электробусы теперь подъезжают к новым жилым комплексам. Сокращаются интервалы движения транспорта, а также подбираются наиболее удобные места для организации остановок. Маршруты наземного транспорта продлеваются до новых станций метро и МЦД.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI