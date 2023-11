Максим Решетников: объем накопленных инвестиций России в Белоруссию за I полугодие 2023 года достиг 200 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Белорусским компаниям, размещающим свое производство в России, доступны те же меры поддержки, что и российским инвесторам. Речь идет о широком перечне инструментов – от разделения рисков до строительства готовой инфраструктуры. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе Белорусского инвестиционного форума в Москве.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день существует немало успешных примеров использования российских префрежимов белорусскими инвесторами. Так, например, белорусская компания по производству лесозаготовительной техники воспользовалась программой реструктуризации бюджетных кредитов и механизмом специальных инвестиционных контрактов для открытия производства в Карелии. Белорусский машиностроительный холдинг на территории Уфимской ОЭЗ открыл производство по выпуску и сервисному обслуживанию специализированной техники, второй такой же центр планируется открыть в Липецкой ОЭЗ.

«Высокий уровень защиты прав белорусских инвесторов обеспечивается в том числе в рамках реализации положений договора о ЕАЭС, который гарантирует предоставление национального режима каждому инвестору из стран «пятёрки», – отметил Максим Решетников. – Однако если говорить об инвестиционном потенциале экономики Союзного государства, то он пока реализован не в полной мере. Россия всегда готова поделиться с белорусскими партнерами опытом разработки и внедрения передовых механизмов поддержки инвестпроектов».

По итогам прошлого года объемы накопленных инвестиций из России в Белоруссию достигли 270 млрд рублей – это треть от всего общего объема инвестиций в республику. За первое полугодие 2023 года – около 200 млрд рублей.

Инвестиционная активность позволяет странам не только активно использовать преимущества префрежимов, но и наращивать совместные кооперационные проекты. Наибольшие объемы российских инвестиций в Белоруссии направляются в обрабатывающую промышленность, трубопроводный транспорт и оптовую торговлю.

На территории шести свободных экономических зон Белоруссии на сегодняшний день реализуется свыше 60 проектов с российским участием, прежде всего, – в сфере машиностроения, металлообработки, химической промышленности и промышленного производства строительных материалов.

