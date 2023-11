Логистический комплекс по городской программе построят в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит в поселении Марушкинском логистический комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Логистический комплекс появится в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят 1,9 миллиарда рублей, на предприятии создадут почти 400 рабочих мест. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году», — рассказал Владимир Ефимов.

Соглашение с инвестором подписано на шесть лет.

Два многофункциональных центра построят в ТиНАО по городской программе

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор возводит в Москве 36 социально и экономически важных для города объектов: деловых, торговых и развлекательных центров, детских садов, школ, промышленных технопарков и логистических центров общей площадью более 922 тысяч квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении учреждений науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

