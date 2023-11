Команда СПбГАСУ выиграла всероссийский ТИМ-чемпионат

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Команда СПбГАСУ

Подведены итоги Всероссийского ТИМ-чемпионата СПбГАСУ, участники которого проектировали туристический комплекс на берегу озера Байкал. Победителем признана команда Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Второе место заняла команда Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, третье – Самарского государственного технического университета. Определены победители и в отдельных номинациях. Их чествовали на торжественном закрытии ТИМ-чемпионата 17 ноября.

В составе команды СПбГАСУ участие в чемпионате приняли Виктория Потехина (четвёртый курс архитектурного факультета, архитектор), Диана Шагиахметова (четвёртый курс строительного факультета, конструктор), Даниил Сорокин (четвёртый курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства, организация водоснабжения), Евгений Суворов (четвёртый курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства, водоотведение), Вадим Копцов (четвёртый курс факультета экономики и управления, сметчик), Ирина Байдина (четвёртый курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства, ТИМ-координатор), Егор Зверев (четвёртый курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства, электроснабжение) и Анастасия Бабинова (магистрантка строительного факультета, ПОС).

Денис Нижегородцев, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ

На чемпионате по технологиям информационного моделирования всё было приближено к реальным условиям работы: конкурсное задание – от отраслевой компании BIMPRO, в командах – будущие архитекторы, конструкторы, инженеры отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, организации строительства, сметчики, системные координаторы. Режим работы – пятидневка. Таким образом, участники чемпионата погрузились в профессиональную сферу, в которой им предстоит работать после окончания вузов, проверили уровень своих компетенций и приобрели опыт работы в команде.

Работа в присутствии представителей отраслевых компаний – хорошая возможность заявить о себе, поэтому ТИМ-чемпионат с каждым годом становится всё популярнее.

Сергей Михайлов, проректор по учебной работе СПбГАСУ

Выступая на церемонии закрытия, проректор СПбГАСУ по учебной работе Сергей Михайлов напомнил, что Всероссийский ТИМ-чемпионат СПбГАСУ проходит в рамках инновационного образовательного проекта по формированию цифровых профессиональных компетенций обучающихся по специальностям строительной отрасли. В этом году он проводился в десятый раз и в пятый – на всероссийском уровне.

«Четыре года назад Министерство науки и высшего образования России включило чемпионат в список мероприятий, победители которых имеют право на получение грантов. Ежегодно к ТИМ-чемпионату присоединяются новые команды, партнёры, и мероприятие развивается. В следующем году мы планируем создать лигу учащихся средних специальных учебных заведений и школьную лигу, в которую войдут ученики ТИМ-классов – совместного проекта нашего вуза, петербургских школ и компании Renga Software. Уже много лет СПбГАСУ успешно внедряет и применяет технологии информационного моделирования в образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности. Все инициативы мы осуществляем во взаимодействии с отраслевыми партнёрами, и это повышает их эффективность, актуальность, востребованность», – отметил проректор.

Анна Николаева, директор BIMPRO

Директор компании BIMPRO – генерального партнёра ТИМ-чемпионата Анна Николаева подчеркнула актуальность данного мероприятия, которое позволяет его участникам продемонстрировать и пополнить свои практические знания в технологиях информационного моделирования.

«С учётом дефицита на рынке труда и ввиду законодательных нововведений, согласно которым применение технологий информационного моделирования становится обязательным, специалистов с такой практикой охотно примут многие проектные и строительные организации. Проявился достаточно высокий уровень владения ТИМ-технологиями у архитекторов: всем командам удалось скомплектовать здания, пусть с определёнными огрехами. Единственное, чего им не хватило, – это творческого подхода. Углубляясь в ТИМ, нельзя забывать о том, что архитектура первостепенна, особенно для объектов, проектируемых на особо охраняемой территории – озере Байкал. Этот факт обязывает к созданию эстетичной архитектуры в условиях крайне бережного отношения к природным ландшафтам. Отдельные инженерные и конструктивные разделы также были очень сильны. Предположу, что у некоторых участников чемпионата уже есть опыт работы в действующих проектных организациях. Они выдавали реалистичные решения. Приятным открытием чемпионата назову команду Вятского государственного университета. Далёкий от столиц вуз показал отличную подготовку студентов, которые выполнили проект высокого уровня, показали интересную архитектуру, высокое качество технических решений и демонстрации», – пояснила Анна Николаева.

Идёт защита проектов

По её словам, проект команды СПбГАСУ наиболее приближен к реальности, в нём заметно применение положительного архитектурного опыта гостиничных комплексов Петербурга. Архитектура достаточно сбалансирована и решает необходимые задачи, а инженерные сети выполнены на очень высоком уровне. Всё это позволило ребятам уйти в отрыв от других команд.

«Чтобы в столь сжатые сроки сдать проект “под ключ”, нужен хороший опыт. Есть отдельные работы, которые нам понравились. Возможно, и у других ребят имеется потенциал, полностью раскрыть который им не позволил короткий срок проведения мероприятия. Команды-партнёры ТИМ-чемпионата отметили способных студентов. При возможности мы пригласим ребят на стажировку, а в следующем году снова примем участие в защите проектов», – подытожила Анна Николаева.

Александр Вихров, координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу

Координатор Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) по Северо-Западному федеральному округу – многолетнего генерального партнёра ТИМ-чемпионата – Александр Вихров подтвердил, что участники профессионально выполнили проекты и показали свою конкурентоспособность. «В НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу входит 46 саморегулируемых организаций, в них действуют от 50 до 1000 проектных организаций и бюро, которые будут рады принять талантливых ребят в свои команды. Современные технологии открывают новые возможности, пути к успешной профессиональной деятельности, а молодые специалисты с помощью своих цифровых профессиональных компетенций выведут нашу отрасль на новый уровень», – отметил он.

Готовность к сотрудничеству со студентами подтвердил и руководитель группы отдела вентиляции и кондиционирования компании «Метрополис» Кирилл Пивоваров. Он отметил высокий уровень проектов, подчеркнув, что ТИМ-чемпионат открывает его участникам новые возможности и показывает, каких успехов можно достичь в дальнейшем.

Декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Инна Суханова назвала награждение студентов самым приятным моментом, а представитель команды СПбГАСУ Евгений Суворов выступил со следующей инициативой: в следующем году вынести все проекты участников чемпионата на открытое обсуждение, чтобы позволить ребятам увидеть свои ошибки и воспользоваться рекомендациями экспертов в будущем.

В этому году пополнить свои знания студенты смогли на мастер-классах партнёров ТИМ-чемпионата – компаний Brio MRS и Semren Monnson.

Генеральные партнёры чемпионата – НОПРИЗ и компания BIMPRO. Партнёры – АСКОН, Renga Software, «Визардсофт», «Метрополис», «Ростерм», «Валтек», «Высоцкий Консалтинг», BRIO MRS, «Айбим» и Semren Monnson.

На чемпионате были представлены команды СПбГАСУ, Вятского государственного университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения (впервые приняли участие в чемпионате), Ивановского государственного политехнического университета, Московского государственного строительного университета, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета, Тюменского индустриального университета, Чувашского государственного университета (также приняли участие впервые) и Южно-Уральского государственного университета.

