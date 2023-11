Катки с искусственным льдом откроют в столице 24 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Зимой москвичи смогут покататься на катках с искусственным льдом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом — в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом», — отметил Петр Бирюков.

Процесс намораживания искусственного льда длится несколько дней. Обслуживанием покрытия будет заниматься специализированная техника.

По словам Петра Бирюкова, вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.

На катках смонтируют освещение. Их также снабдят необходимой инфраструктурой, то есть пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, а также точками питания и раздевалками.

