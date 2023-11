Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции Зеленоград — Крюково на МЦД-3, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра “Ленинградско-Казанский”, который соединил в августе этого года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главная цель проводимых работ — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции», — отметил Петр Бирюков.

На первом этапе благоустроили Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, Проектируемый проезд № 3 и Проектируемый проезд № 898. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра, проложили дополнительную водосточную сеть. Обновили почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 64,6 тысячи квадратных метров на проезжей части и во дворах. У нерегулируемых пешеходных переходов установили более 50 опор контрастного освещения, вдоль улиц разместили около 250 энергоэффективных фонарей и торшеров.

Остановки общественного транспорта рядом со станцией МЦД-3 стали удобнее для пассажиров. Изменилось их расположение, на Крюковской площади шесть старых павильонов заменили на современные, еще два установили в Проектируемом проезде № 3.

На пересечениях Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой заменили два светофора. Около станции сделали две плоскостные парковки, организовали места для стоянки такси. На улице Панфилова возле дома 15 обустроили площадку для автобусов. Кроме того, в ходе благоустройства разбили около 33,7 тысячи квадратных метров газонов. Весной здесь высадят почти 100 деревьев и более 50 кустарников.

В следующем году в ходе второго этапа пройдут работы на улицах Новокрюковской и Ленина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI