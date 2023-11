Доклад Максима Решетникова на совещании Президента с членами Правительства по вопросу развития российских брендов

Source: MIL-OSI Russian Language News

strong>Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, российская экономика продолжает рост. По предварительной оценке Росстата, в третьем квартале рост ВВП – 5,5 процента в годовом выражении. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли за этот же период вырос на одиннадцать процентов, поэтому это рост, основанный на нашем внутреннем спросе.

В основе – потребительская активность, которая поддержана растущими объёмами производства. Наши компании накопили достаточно компетенций, чтобы заместить продукцию западных коллег и наращивать выпуск собственной продукции. И конечно, для закрепления за собой этих освободившихся ниш им необходимо создавать, выводить и защищать собственные бренды, что они и делают.

На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране 860 тысяч товарных знаков. И как Вы отметили, из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины, если быть точным – 490 тысяч. Причём за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть.

В этом году из общего числа заявок, которые поступили в Роспатент, 85 процентов – от компаний с российской пропиской. Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных изделий.

При этом данные Росаккредитации подтверждают, что рост числа российских товарных знаков сопровождается и ростом производства их в стране. В этом году российских производителей, которые отсертифицировали товары – те, что подлежат сертификации, стало на две тысячи больше, это плюс 18 процентов.

Это продукция лёгкой промышленности – у нас число производителей на 80 процентов выросло, товары для детей и подростков – в полтора раза, детские игрушки – на 20 процентов, мебель – на 30 процентов. Это те компании, которые до этого не подавали на сертификацию продукции, а в этом году пришли, и новые производители появились. То есть это не только бренды, потому что бренды могут быть, иногда они используют в том числе производство в других странах, – важно, что это именно ещё и российское производство.

Для сохранения позитивной динамики Правительство расширило перечень инструментов поддержки товарных знаков. У нас с этого года возможность зарегистрировать товарный знак есть у любого гражданина – до этого только компании и индивидуальные предприниматели могли. Теперь у нас самозанятые, которые поставляют продукцию на маркетплейсы, очень активно этим пользуются.

У нас за неполные пять месяцев с начала действия закона от самозанятых поступило пять тысяч заявок, в том числе Роспатент сократил сроки и первые 50 товарных знаков уже зарегистрировал. Четыре месяца идёт регистрация, поэтому мы просто в ближайшее время ждём уже массовой регистрации из тех, кто подал заявки.

В развитие бренда в России всё большую роль будет играть и кооперация производителей в регионах. Для этого по инициативе Совета Федерации – Валентина Ивановна Матвиенко лично курирует этот вопрос – было изменено регулирование региональных брендов.

Законодательно закрепили новый вид интеллектуальной собственности – географическое указание. Это позволяет производителям однотипной продукции в регионе объединяться и вместе продвигать бренд и защищать товарную марку.

Например, «Тульский пряник», «Вологодское кружево», «Оренбургский пуховый платок», «Краснодарский чай», «Дымковская игрушка». Всего на сегодня Роспатент зарегистрировал уже более 320 региональных брендов. Регионы-лидеры у нас здесь: Краснодарский край – 27 брендов, Ставропольский край – 14, Тульская область и Московская область – по девять брендов.

Какие задачи дальше ставим по развитию брендов?

Во-первых, нам очень важно стимулировать компании использовать товарный знак именно как экономический актив, то есть оценивать его, вкладывать в него, защищать его.

Для помощи компаниям в прошлом году был утверждён новый федеральный стандарт оценки интеллектуальной собственности и новый федеральный стандарт бухгалтерского учёта.

Я здесь хочу сказать спасибо коллегам из Минфина, которые при всём многообразии вопросов уделяют и этим вопросам тоже такое внимание.

По данным налоговой службы, по итогам 2022 года объём нематериальных активов на балансе российских компаний, а туда в том числе входят и товарные знаки, составил почти 15 триллионов рублей. Рост за прошлый год – 60 процентов. Поэтому тут какая-то доля есть и этой работы.

Второй момент. Мы помогаем российским региональным брендам выходить на внешние рынки. Для этого мы провели работу и присоединились к международным соглашениям, к Лиссабонскому соглашению, и теперь одной заявкой есть возможность регистрировать наши региональные бренды в нескольких юрисдикциях.

У нас первая такая заявка – на международную регистрацию – поступила от объединения «Гжель» из Московской области, которое производит всем известную продукцию. Сейчас как раз идёт регистрация в зарубежных патентных ведомствах, туда все заявки направлены.

Отдельно отмечу роль регионов и большой запрос на эту работу. Мы вместе с Советом Федерации разработали рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной собственности в регионах. С 14 самыми инициативными были заключены соглашения. Роспатент обучает их сотрудников защите, коммерциализации интеллектуальных прав.

И конечно, отдельный вектор работы – это выявление и продвижение лучших брендов. У нас на этом треке работают многие органы власти: Минпромторг – здесь отмечу отдельно, Роспатент, Корпорация МСП, сеть центров «Мой бизнес».

На наших платформах мы продвигаем и курсы по рекламе, по маркетингу, как раз по регистрации брендов. Со следующего года включим в периметр этой работы и бренды из новых регионов. Мы тоже понимаем, что это отдельная задача по интеграции в единое пространство.

Отдельно особого внимания и поддержки заслуживает инициатива коллег из Агентства стратегических инициатив. Коллеги с прошлого года проводят конкурс лучших брендов, выявляют самые интересные и самобытные, яркие истории. Это, конечно, мощный толчок даёт всей этой истории.

Поэтому, Владимир Владимирович, мы и дальше будем этот вопрос держать на контроле. Действительно, рассматриваем региональные бренды как способ в том числе долгосрочного закрепления на нашем рынке российских производителей.

Спасибо.

