Доклад Максима Решетникова на совещании Президента с членами Правительства по готовности к зимнему туристическому сезону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

strong>Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

У нас действительно спрос на внутренний туризм растёт. У нас число турпоездок за девять месяцев этого года почти на 18 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Причём расширяется и география поездок, у нас люди всё чаще едут на Северный Кавказ, на Алтай, на Байкал, в Карелию. Эти регионы нарастили число турпоездок в полтора раза. Дальний Восток и Калининград – на треть.

При этом рост продолжится и в зимний период. Прогнозируем 30 миллионов туристических поездок с ноября по март, это на семь процентов больше, чем в прошлом году. Но у нас уже и в прошлом году был весьма высокий сезон, поэтому это такие хорошие цифры. И конечно, помимо наших традиционных лидеров – крупных городов, наибольший прирост турпотока покажут и Северный Кавказ, и Алтай, и Урал, Сахалин, Калининград, Красноярский край, Мурманская область, прибайкальские территории, то есть это там, где мы уже видим рост сейчас.

При этом туристическая отрасль, транспорт, ответственные службы и ведомства готовятся обеспечить этот повышенный спрос на путешествия. Я начну с транспорта и до гостиниц тоже дойду обязательно.

Конечно, ключевая тема – транспортная доступность. Мы вместе с коллегами из Минтранса сопоставляем теперь перед каждым сезоном транспортное расписание и туристические потоки и синхронизируем и то и другое, с тем чтобы у нас достаточно было провозных мощностей там, куда едут люди.

На сегодняшний момент выставленных в продажу мест в самолётах и на поездах в целом достаточно, чтобы обеспечить растущий спрос россиян на зимний отдых. У нас пик перевозок придётся на новогодние даты, что естественно. Уже идёт активное бронирование билетов. Коллеги следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оперативно предоставлять дополнительные рейсы. Я думаю, Виталий Геннадьевич об этом подробно расскажет.

Особое внимание мы уделяем ценовой доступности. У нас отдельный инцидент: мы раз в месяц смотрим, где и что происходит и почему, какие причины. Конечно, у нас по разным направлениям динамика разная. Федеральная антимонопольная служба следит, чтобы не было необоснованного роста цен на билеты. Нам, конечно, важно, чтобы транспортная отрасль и дальше гибко реагировала на рост спроса этим дополнительным повышением предложений, потому что летом мы видели, что тот рост спроса, который мы предсказывали, оказался превышен, и транспортники хорошо сработали, оперативно, дали дополнительные рейсы, у нас никаких эксцессов не было.

Второй важный момент – это точки притяжения, куда поехать зимой и в новогодние праздники. У нас традиционно жители страны выбирают крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, другие, и в каждом из них у нас запланированы десятки мероприятий для всех возрастов и на любой вкус. Мы взяли праздничные программы всех регионов, посмотрели, действительно очень мощная подготовка.

Но что важно? Важно, что и города поменьше активно формируют свои событийные программы и активно зазывают туриста. К примеру, новогодняя столица 2024 года – это Суздаль. У Суздаля в следующем году тысячелетие, и они под это, соответственно, развернули всю программу, все праздничные торжества и максимально привлекают людей.

У нас популярная точка притяжения для семейного отдыха – это Великий Устюг, который уже десяток лет развивает бренд вотчины Деда Мороза. Там в прошлом году при поддержке федерации открылся аэропорт, появились регулярные рейсы туда. Конечно, поток вырос. И плюс там железная дорога очень много сделала для раскатки этого направления. С ноября у нас из Москвы через Кострому стал ходить специальный туристический поезд, в январе добавится ещё один, то есть тоже активно коллеги продвигают.

В городе Шуя Ивановской области запланирован фестиваль «Русское рождество». В Светлогорске Калининградской области пройдёт гастрономический фестиваль. Карелия каждый год в январе проводит авторалли. Чтобы привлечь туристов, Иркутская область организует традиционный фестиваль ледяных скульптур.

В Бурятии можно покататься на самом большом катке в мире, они активно Байкал осваивают для этих целей, там действительно отличные мероприятия. Ненецкий автономный округ приглашает всех на соревнования по кроссу на снегоходах. Конечно, южные регионы тоже активны в зимний сезон, у нас там «Сочи Парк» традиционно точка притяжения, южная резиденция Деда Мороза.

На прошлой неделе мы вместе с регионами и федеральными органами, в том числе и надзорными ведомствами, по поручению Правительства провели совещание о готовности к зимнему сезону. Отдельное внимание уделили теме безопасности, особенно на массовых мероприятиях. Здесь МВД с регионами имеет хороший, отработанный опыт взаимодействия, чтобы обеспечивать общественный порядок на массовых мероприятиях. Коллеги отчитались, что всё понимают, готовятся.

Для многих зимний сезон ассоциируется с горнолыжным отдыхом. На сегодня у нас все горнолыжные курорты сообщили о готовности к приёму туристов, у нас некоторые уже открылись: Вудъявр в Мурманской области, Манжерок на Алтае, Шерегеш в Кузбассе. Курорты Северного Кавказа откроются в начале декабря. На Эльбрусе сейчас идёт накатка уже трасс.

В этом году на долю курортов придётся почти 20 процентов зимних турпоездок, но потенциал, конечно, гораздо больший, мы это понимаем, поэтому активно развиваем инфраструктуру горнолыжных курортов. У нас в этом году трассы увеличены на 27 километров, а в следующем будут ещё на 50 – это как раз итог тех мер поддержки, которые мы развернули. Всего у нас протяжённость трасс на российских курортах увеличится до 470 километров, именно трасс, подъёмники сертифицированные.

Отрабатываем со всеми службами также вопросы безопасности на горнолыжных курортах. Это, конечно, медпомощь, навигация, метеоусловия, сход лавин. Отдельное внимание Ростехнадзор уделяет готовности и техническому состоянию всех кабинок, подъёмников и так далее – это крайне важно.

И отдельную тему, Владимир Владимирович, мы с МЧС проговорили тоже в ходе селектора – это восхождение в горы. Договорились, что усилим информирование туристов о необходимости регистрироваться в МЧС. Проведём дополнительную информационную кампанию.

МЧС, надо отдать должное, очень просто сделало все эти механизмы, но ещё раз, пользуясь случаем, хочется всех призвать, кто идёт в горы: надо информировать МЧС, чтобы они понимали, где вы находитесь, и при необходимости могли оказать экстренную помощь. Это крайне для нас важно.

И то, с чего Вы начали, Владимир Владимирович, это действительно ключевая тема – доступность гостиниц. По оценкам бизнеса, у нас к середине ноября на праздничные дни забронировано в половину больше мест, чем год назад. То есть у нас люди заранее планируют, более активно бронируют. Спрос действительно большой.

Самый популярный по числу бронирования традиционно Краснодарский край – горнолыжные курорты, Москва, Санкт-Петербург. Загрузка отелей на крупных курортах, таких как Шерегеш, Архыз и Красная Поляна, у нас существенно выше среднего, то есть большой спрос.

Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. У нас, по данным Росстата, с начала года цены в сегментах две-три звезды выросли на 8–11 процентов, премиальные – четыре-пять – 14 процентов рост. Здесь главное – наращивание номерного фонда. Как здесь дела обстоят?

С начала года в реестр квалифицированных гостиниц и номеров включено 122 тысячи номеров. Это плюс 16 процентов к прошлому году. Конечно, мы понимаем, что это выход бизнеса из тени во многом – налоговые условия, наведение порядка, конкуренция и так далее. Но, по данным Росстата, за девять месяцев этого года введено новых номеров 10 тысяч, притом что за весь прошлый год показатель был 11 тысяч, то есть у нас прирост – плюс 40 процентов. И это в том числе итог уже работы того нацпроекта, который два года назад был запущен, уже у нас первые гостиницы при поддержке нацпроекта вводятся.

При этом по программе создания модульных гостиниц, которую мы запустили весной этого года, введено более тысячи номеров. А вообще регионы брали обязательства до конца года три тысячи номеров ввести.

Всего с учётом программы 2022 года, они тоже в этом году вводились, четыре тысячи новых номеров именно в комфортабельных модульных гостиницах.

При этом по Вашему поручению, которое Вы дали на питерском форуме, Правительство дополнительно нашло 10 миллиардов рублей на поддержку как раз модульных гостиниц. И у нас по этой программе все деньги доведены до регионов, они активно сейчас вводят, доводят до бизнеса и так далее. То есть здесь, Владимир Владимирович, всё, что можно, всё, что мы на максимум «раскатали», мы это делаем.

Более того, на этой неделе мы объявим уже новый большой конкурс на поддержку строительства стационарных гостиниц ещё на 20 тысяч номеров – это то, что Вы тоже на питерском форуме поддержали. Там же и горнолыжные курорты у нас, в этом конкурсе, и детские парки развлечений. То есть тут мы идём прямо по всем Вашим поручениям, ритмично реализуем.

Из небольших, но, мне кажется, важных шагов что бы отметил? По Вашему поручению и по просьбе Кузбасса мы с МВД и Минсельхозом упрощаем допуск к управлению снегоходами. Мы наконец-то договорились, что ими смогут управлять на основании прав категории А и В, но только если на этих снегоходах не будут выезжать на дороги общего пользования. Пересекать можно будет, но двигаться по ним, конечно, нельзя будет. Мы соответствующий законопроект, финальную редакцию – сейчас обмениваемся письмами – представляем в Правительство и тоже надеемся: максимально быстро нас тут Дума поддержит, потому что люди давно ждут этого законопроекта. Все, кто пользовался снегоходами, понимают, насколько это надо.

Владимир Владимирович, резюмируя: туристическая отрасль к зимнему сезону готова. Регионы, бизнес, федеральные ведомства, надзорные органы свои зоны ответственности знают. Все вопросы мы по поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко, который регулярно контролирует ситуацию, будем мониторить в рамках работы штаба по туризму.

Спасибо за внимание.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI