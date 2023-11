Доброта в цифровом формате: с помощью электронных сервисов москвичи направили на благотворительность более 140 миллионов рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня помогать попавшим в трудную ситуацию просто и безопасно — благодаря современным технологиям это можно делать не выходя из дома. С их помощью в этом году москвичи направили на благотворительность более 140 миллионов рублей.

«Благотворительный сервис на mos.ru был создан три года назад и задумывался как связующее звено между горожанами и фондами, которым очень нужна поддержка. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что он отлично справляется с этой функцией. За время работы сервиса жители города сделали более 270 тысяч пожертвований в адрес столичных некоммерческих организаций», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики.

С момента создания благотворительного сервиса москвичи направили на помощь тяжелобольным детям и взрослым, многодетным семьям, людям с инвалидностью, а также бездомным животным и многим другим нуждающимся более 90 миллионов рублей. В сервисе представлено свыше 85 проверенных организаций, а помочь их подопечным можно в любое удобное время, например при оплате счетов.

«С момента начала работы сервиса свой добрый вклад сделали уже более 75 тысяч жителей столицы. Для регулярной помощи нуждающимся пользователи могут подключить автоплатеж, возможности сервиса также позволяют создать собственный благотворительный сбор в поддержку одной из представленных категорий и поделиться им с родными и близкими, чтобы помогать другим вместе. С начала этого года горожане направили на добрые дела более 40 миллионов рублей», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологии Борис Фролов.

Направляя пожертвование с помощью благотворительного сервиса, москвичи могут быть уверены, что средства пойдут на добрые дела: оплату исследований и лечения тяжелобольных детей и взрослых, обеспечение горячими обедами и теплыми вещами нуждающихся, закупку корма или лекарств для кошек и собак. В сервисе представлены только проверенные организации, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность и регулярно отчитываются об использовании собранных средств.

Помочь подопечным благотворительных организаций можно и с помощью баллов, полученных в городских проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий» и «Город идей».

С начала года пользователи этих электронных проектов перевели на благотворительность через сайт «Миллион призов» больше 100 миллионов рублей. Они сделали взносы в фонды свыше 124 тысяч раз. Сейчас на платформе представлено более 100 фондов, их количество почти удвоилось за год. С июля 2020 года «Миллион призов» помог собрать 290 миллионов рублей.

Кого поддержали москвичи

Благотворительный фонд помощи больным детям-сиротам и приемным детям «Ты ему нужен» направил средства неравнодушных горожан Славе. Мальчик стал подопечным фонда еще до того, как его усыновили. Тогда он не мог ходить. Сегодня Слава живет в семье, прошел необходимые исследования у московских специалистов и несколько курсов реабилитации. Благодаря поддержке ребенок научился самостоятельно передвигаться.

Семилетний Денис — подопечный благотворительного фонда «Помоги ребенку.ру», поддерживающего тяжелобольных детей из малообеспеченных семей. У мальчика диагностировали ранний детский аутизм. Благодаря поддержке жителей Москвы Денис прошел реабилитацию в одном из специализированных столичных центров и сейчас умеет пересказывать тексты, пишет в прописях буквы и слова, составляет развернутые рассказы по картинкам, немного читает, решает примеры на сложение и вычитание.

У Арпи, которой нет еще и года, врожденная деформация черепа. Ей необходима сложная операция, в ходе которой кости разъединят, а затем закрепят специальными саморассасывающимися пластинами. Если этого вовремя не сделать, могут пострадать зоны мозга, отвечающие за слух и зрение, повысится внутричерепное давление. Средства на операцию и пластины для малышки собрал благотворительный фонд «Русфонд».

Андрею с синдромом Дауна из Саратова требовалась реабилитация в столице, но семья не имела возможности оплатить на это время жилье. С помощью пожертвований горожан фонд «Женщины за жизнь» помог родителям мальчика с арендой.

Фонд «Собаки, которые любят» направил полученные от москвичей средства на спасение щенков — Кинзы, Корицы и Карри, которых подбросили к одному из приютов совсем малышами. Сейчас животные полностью здоровы и ищут семью. Кроме того, фонд закупил корм и капли для обработки от паразитов, которые будут использовать в трех приютах для более 200 зверей.

Фонд «Вирта» на собранные средства проводит выставки собак и кошек из приютов. Благодаря этим мероприятиям новый дом обрели почти 700 животных, из них более 100 — в этом году.

Каждый четвертый житель Москвы направлял средства в поддержку подопечных некоммерческих фондов и организаций. Это показало исследование, проведенное в 2022 году.

Благотворительный сервис на mos.ru — совместный проект столичных Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы.

Сайт «Миллион призов» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

