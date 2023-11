Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 200 тысяч человек познакомились в 2023 году с работой столичных библиотек, домов культуры и культурных центров в рамках познавательных акций «Единый день открытых дверей». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Для горожан провели лекции, конкурсы, творческие занятия и экскурсии. Специалисты культурных учреждений рассказали о своей работе, кружках и студиях.

«Всего в этом году прошли четыре акции. Их участниками стали почти 200 тысяч человек. Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», — отметила Наталья Сергунина.

Самым популярным стал день открытых дверей, который проходил 26 августа. К нему присоединились более 49 тысяч человек. По итогам акции в кружки и секции записались около двух тысяч горожан. Они гуляли по столице вместе с экскурсоводами, учились играть на гитаре, лепили цветы из глины, создавали мультфильмы в технике перемещения кадра и осваивали 3D-моделирование.

Больше всего посетителей за весь год в рамках акции приняли культурные центры «ЗИЛ», «Москворечье» и «Зеленоград», а также Дом культуры «Капотня».

Впервые единый день открытых дверей провели в столице в 2017 году. Цель акции — познакомить горожан с творческими программами столичных библиотек и культурных центров.

Завершающим в этом году стал день открытых дверей 4 ноября. К нему присоединились культурные учреждения, расположенные по 280 адресам. 37,7 тысячи человек посетили открытые занятия в кружках и секциях, пообщались с преподавателями, а также посмотрели спектакли, прослушали лекции, приняли участие в конкурсах и квестах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI