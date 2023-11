Делегация Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне посетила МГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября 2023 года ректор Московского университета академик В.А. Садовничий встретился с делегацией во главе с проректором Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Чжу Дицзянем. Виктор Антонович тепло приветствовал гостей из Китая и отметил, что за последний год взаимодействие с коллегами из Шэньчжэня вышло на совершенно новый уровень, возобновились регулярные визиты. Так, в конце мая этого года в Московском университете побывал ректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне профессор Ли Хэчжан, а в конце октября В.А. Садовничий посетил Шэньчжэнь, принял участие в заседании Совета учредителей Совместного университета и открытии Фестиваля науки в Шэньчжэне.

Последнее событие стало поистине масштабным, включало десятки мероприятий. В общей сложности в офлайн и онлайн форматах в фестивале приняло участие около 400 000 человек. Все это не состоялось бы без активного содействия со стороны коллег из Университета МГУ-ППИ. Виктор Антонович поблагодарил проректора Чжу за сотрудничество в проведении упомянутых мероприятий.

В своей речи В.А. Садовничий рассказал об имеющемся взаимодействии МГУ с Университетом МГУ-ППИ, а также о планах по дальнейшему развитию сотрудничества. В области образования в планах МГУ открыть целый ряд новых специальностей бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по приоритетным направлениям сотрудничества России и Китая. Следует уделить внимание и науке: проведению конференций и исследований по основным направлениям, созданию совместных центров. Так, во время визита ректора МГУ в Шэньчжэнь было подписано трехстороннее соглашение между МГУ, ППИ и Совместным университетом о создании совместного научно-исследовательского центра прикладной математики.

В целях совершенствования работы Университета МГУ-ППИ Виктор Антонович высказал идею о создании более оптимального штатного расписания, а также формировании постоянного кадрового состава не только из числа преподавателей МГУ, но и кандидатов из сторонних организаций, например, ученых из ведущих университетов и институтов РАН.

Нельзя не отметить совместные успехи вузов в популяризации науки. В этом году они заметны как никогда: был проведён фестиваль науки, «фестиваль по-настоящему мирового уровня». Очень важно продолжить эту работу, для чего необходимо создать постоянный коллектив в совместном университете, профессионально занимающийся вопросами популяризации науки.

Еще одна инициатива, которая позволит Университету МГУ-ППИ привлечь новых потенциальных студентов и талантливой молодежи, – запуск совместных программ с Белорусским и Самаркандским государственными университетами, а также проведение международных молодежных мероприятий: олимпиад, конкурсов, научных школ.

Для Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне не менее важно развивать и сотрудничество с бизнес-сообществом (такими как компаниями, как, например, Росатом, Huawei, АФК Система, Роснефть и другими) для взаимодействия в научной сфере и открытия совместных образовательных программ. Первый шаг в этом направлении уже сделан: 30 ноября в Институт международного бизнеса Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне приедут 30 менеджеров высокого уровня из крупных российских компаний.

Еще одним предложением для китайских компаний могло бы стать их участие в проектах Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Виктор Антонович подробно рассказал о возможностях Долины МГУ.

В конце своей речи В.А. Садовничий упомянул о развитой сети сотрудничества Московского университета с другими странами. С некоторыми из них сотрудничество находится на таком высоком уровне, что в них были открыты филиалы МГУ. На сегодняшний день таких филиалов пять: в Астане, Баку, Душанбе, Ереване и Ташкенте.

Проректор Чжу в ответном слове поблагодарил Виктора Антоновича и Московский университет за гостеприимство, а также за то, сколько заботы и внимания уделяет МГУ Совместному университету. В своей речи секретарь Чжу выразил полную уверенность в том, что совместно вузы смогут в дальнейшем реализовывать многие проекты, например, создание физической лаборатории, междисциплинарные проекты на стыке медицины и информатики на базе недавно созданного института искусственного интеллекта, сотрудничество в области балета, живописи и оперы.

Делегация из Шэньчжэня пробудет в Московском университете три дня, в течение которых руководители Совместного университета посетят лаборатории, познакомятся с факультетами и научными центрами МГУ, пообщаются со студентами Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, которые в настоящий момент проходят включенное обучение в МГУ.

