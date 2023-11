Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты АО «Мосгаз» завершили масштабную модернизацию газовых коммуникаций по адресу: Хорошевское шоссе, дом 77, корпус 1. Были реконструированы газопроводы общей протяженностью 3,2 километра.

Работы проводились открытым и закрытым методом. Специалисты применили в том числе шнековое бурение и санацию. Выбранные технологии позволили провести работы с максимальным комфортом для населения, не перекрывая движение транспорта. Кроме того, применение закрытых методов реконструкции минимизирует воздействие на окружающую среду.

Финальный этап обновления уже завершился — мастера врезали газопровод в действующую сеть. Прилегающую территорию благоустроили: восстановили дорожное покрытие и обновили газоны.

Газопроводы низкого и среднего давления, на которых проведена модернизация, снабжают газом такие стратегически важные объекты, как квартальная тепловая станция «Покровское-Стрешнево», Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара, Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи другие. Кроме того, с их помощью работают общегородские газорегуляторные пункты «Хорошевская 9», «Левитановский», «Октябрьский», «Стрешневский», «Врачебный». По ним также подают газ в жилые дома районов Хорошевский, Сокол, Щукино, Покровское-Стрешнево.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI