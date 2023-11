В СПбГАСУ стартовала LXXVII Международная научно-практическая конференция «Архитектура – строительство – транспорт – экономика»

Source: MIL-OSI Russian Language News

СПбГАСУ стал площадкой для проведения LXXVII Международной научно-практической конференции «Архитектура – строительство – транспорт – экономика». В течение двух дней, 22 и 23 ноября, участники конференции будут представлять результаты исследований и обмениваться мнениями по актуальным вопросам. Соорганизаторы конференции – Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) и Российская инженерная академия.

От имени ректора СПбГАСУ Евгения Рыбнова с приветственным словом выступил проректор по научной работе Евгений Королев, призвавший консолидировать усилия представителей различных научных направлений. По словам проректора, это необходимо для минимизации трудоёмкости в строительстве – задачи, сформулированной вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Видеообращение президента Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Дмитрия Швидковского посвящалось изменениям в строительной и архитектурной науке, связанным с использованием новых технологий. Дмитрий Швидковский подчеркнул необходимость сохранять традиции петербургской инженерной и архитектурной школы и развивать на конференциях основы, на которых зиждется культура образования и научной работы в СПбГАСУ.

Приветствие президента Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия» (РИА) Бориса Гусева зачитал директор Института безопасности дорожного движения СПбГАСУ, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин Сергей Евтюков: «Между Российской инженерной академией и СПбГАСУ установлены постоянно развивающиеся творческие и научные связи. Преподаватели университета участвуют в мероприятиях, проводимых академией, и добиваются значимых результатов.

Настоящий период развития России и мира – это время больших перемен и грандиозных событий. Это не только искусственный интеллект, робототехника, квантовые вычисления и прочее, но и новые решения по сохранению природы, освоению Арктики, получению новых материалов и конструкций, развитию архитектуры и сохранению культурного наследия, создание высокоскоростного транспорта и строительства высокоскоростных магистралей, очистка воды и т. д. В решении этих и других важных задач значительна заслуга профильных академий и университетов.

Безусловно, развитие этих и многих других направлений инженерной деятельности требует активного участия ведущих и молодых учёных, преподавателей, а также вовлечения в научную деятельность студентов. Прекрасной возможностью для этого являются университетские конференции, конкурсы и гранты».

От имени правительства Ленинградской области и её губернатора Александра Дрозденко к участникам конференции обратился председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Спикер рассказал о единении науки и практики на примере оборудования реанимационного автобуса для зоны спецоперации. Совместный проект комитета и фонда «Ленинградский рубеж» реализован под эгидой губернатора Александра Дрозденко. Михаил Присяжнюк выразил готовность ко взаимодействию и сообщил о работе над проектом соглашения между правительством Ленинградской области и университетом.

Марина Андреева

Обращение в адрес участников конференции председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Германа Широкова передала начальник отдела научно-образовательной работы комитета Марина Андреева. По мнению Германа Широкова, архитектура Севера сегодня находится в фокусе внимания представителей науки, бизнеса, инженерных школ и профильных государственных ведомств. Модернизация транспортной инфраструктуры, цифровая трансформация социально-экономических систем в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, разработка инновационных инженерно-технических решений являются важными компонентами устойчивого развития арктических регионов России. Санкт-Петербург сохраняет большой потенциал научных компетенций и является экспертной площадкой для презентаций новейших достижений в сфере развития арктических технологий.

Успехов участникам конференции пожелал Сергей Евтюков, сообщивший об особом внимании к молодым учёным в вузе. В рамках программы, поддержанной ректором СПбГАСУ Евгением Рыбновым, любой молодой учёный, обладающий научным потенциалом, имеет право перейти в ранг докторанта.

Программа конференции включает в себя пленарное заседание, а также 15 секций и круглый стол «Актуальные вопросы транспортного обеспечения Ленинградской области», объединённые в семь направлений.

