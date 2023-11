В СПбГАСУ побывали учащиеся школы № 612 и лицея № 373

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Диана Романова рассказывает о кафедре автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Первое знакомство с СПбГАСУ cостоялось у учащихся петербургских школы № 612 и лицея № 373.

Ребята посетили вуз с обзорной экскурсией. В конференц-зале приёмной комиссии студенты рассказали им о том, как правильно выбрать будущую профессию и вуз для обучения, специальностях, которые можно получить в СПбГАСУ, поделились личными историями поступления.

Ознакомительное занятие с Екатериной Румянцевой (вторая слева)

Студентки строительного факультета Диана Романова и Екатерина Румянцева рассказали гостям о кафедре автомобильных дорог, мостов и тоннелей, работе по специальностям, которые там можно получить.

Экскурсия по вузу позволила ребятам заглянуть в мастерские, где трудятся будущие архитекторы, дизайнеры и реставраторы, и познакомиться с их работами.

