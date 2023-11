Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Плакаты с QR-кодами разместили на 5,5 тысячи новых остановочных павильонов столицы, за обслуживание которых отвечает Мосгортранс, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году мы начали размещать на остановочных павильонах плакаты с QR-кодами — с их помощью всегда можно узнать точное время прибытия транспорта на остановку. Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Чтобы узнать, когда приедет автобус, электробус или трамвай, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется карта с конкретной остановкой и временем прибытия транспорта. Отследить нужный рейс также поможет мобильное приложение.

Подробнее о работе городского транспорта можно узнать по номеру телефона: 3210, у чат-бота Александры и на сайте.

Новые остановочные павильоны отличаются от прежних не только лайтбоксами для плакатов с полезной информацией. У них более широкая крыша и конструкция повышенной прочности из стали и алюминия. Стенки из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений, а скамейки сделаны из негорючих материалов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI