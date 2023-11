В Научном проезде появится жилой квартал по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок в районе Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок общей площадью 4,78 гектара по адресу: Научный проезд, владение 11 а подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. В рамках проекта предусмотрено строительство жилья по программе реновации и другой недвижимости. Объем вложений в развитие площадки оценивается более чем в 20 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Рядом с этой территорией находятся станции метро «Калужская» и «Воронцовская». В новом квартале будет вся необходимая инфраструктура.

«По проекту на участке запланировано строительство комфортного жилья по программе реновации общей площадью 172,3 тысячи квадратных метров, а также административного здания для размещения ГБУ “Жилищник” общей площадью 1,62 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также добавил, что планируется благоустроить и озеленить придомовые территории, организовать парковочное пространство, обустроить спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

«Возведение домов по программе реновации на этом участке позволит переселить в новое комфортное жилье более шести тысяч человек. Мы следим за комплексным подходом к формированию кварталов реновации: первые этажи домов реализуются под магазины шаговой доступности и точки сервисно-бытовых услуг. Также параллельно с жильем возводится социальная инфраструктура и при необходимости для удобства жителей строятся внутриквартальные дороги, соединяющие жилую застройку с более крупными трассами», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее город назначил оператора для реорганизации участка бывшей промзоны «Квартал 25 а Черемушки» площадью 5,34 гектара, расположенного в том же районе. В рамках его редевелопмента планируется построить современное жилье для программы реновации, а также социальную и общественно-деловую недвижимость, включая школу, детский сад и коммунальные объекты. Сейчас готовится документация по планировке территории.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях готовности находятся 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI